Ničivý požár skladu ve Zlíně: Hasiči pokračují v chlazení sutin
Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, snížili však již své nasazení. Na místě zůstává od rána 11. července šest jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, řekl ČTK jejich mluvčí Pavel Řezníček.
S ohledem na příznivý vývoj situace již v pátek večer hasiči zrušili štáb velitele zásahu, místo události si převzal územní řídící důstojník. „Ve 20:00 byl snížen stupeň požárního poplachu z třetího na druhý a byl snížen počet zasahujících jednotek. Celou noc byl prováděn monitoring - jak té budovy, tak okolí a bylo prováděno zkrápění a hašení ohnisek v sutinách a chlazení zasažených konstrukcí,“ uvedl mluvčí hasičů.
Ráno se jednotky na místě opět prostřídaly a jejich počet se snížil na šest. „Nadále čerpáme hasební vodu z Dřevnice, kde máme čerpací stanoviště. Odtud je dováděna na požářiště a pomocí automatických monitorů provádíme i nadále zkrápění sutin tak, abychom dosáhli co nejdříve likvidace požáru,“ dodal Řezníček.
Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník.
Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Celková škoda způsobená požárem prozatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové nebyla vyčíslena. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.
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