Drama na Kladně: Schizofrenička odmítala otevřít dveře, sousedka se bála požáru!

Žena se schizofrenií v Kladně odmítala otevřít byt, sousedka se obávala požáru
Žena se schizofrenií v Kladně odmítala otevřít byt, sousedka se obávala požáru
Polici na místo přivolala sousedka, cítila spálený pach
Polici na místo přivolala sousedka, cítila spálený pach
Polici na místo přivolala sousedka, cítila spálený pach
Autor: Kamil Morávek - 
3. srpna 2026
16:35

V ulici Generála Selnera v Kladně došlo v pondělí odpoledne k velmi vypjaté situaci. Žena trpící schizofrenií odmítla otevřít dveře bytu poté, co se sousedka začala podezřívat možný požár. Žena odmítala otevřít byt a z důvodu obavy o její zdraví musela dovnitř nakonec vniknout policie.

První hlášení dostala městská policie krátce před krátkou hodinou. Sousedka ženy trpící schizofrenií cítila v domě zápach spáleniny a obávala se, že by v bytě mohlo hořet. Po příjezdu policie žena tvrdila, že jde jen o spálené jídlo, odmítala však otevřít dveře. Na místo proto vyrazila i státní policie a hasiči.

„Po konzultaci s rodinnými příslušníky vznikly obavy o její zdraví a život, byl proto proveden vstup do bytu,“ řekl Blesku středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa. „Na místě žádný požár nebyl,“ dodal. Policisté následně ženu předali do péče záchranářů.

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Žena z Kladna odmítala otevřít dveře, vznikla obava z možného požáru
Zdroj: Aktu.cz

Žena se schizofrenií v Kladně odmítala otevřít byt, sousedka se obávala požáru
Žena se schizofrenií v Kladně odmítala otevřít byt, sousedka se obávala požáru
Polici na místo přivolala sousedka, cítila spálený pach
Polici na místo přivolala sousedka, cítila spálený pach
Polici na místo přivolala sousedka, cítila spálený pach

Témata:
policiepožárzdravíschizofrenieKladno
Kamil Morávek
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nika f ( 3. srpna 2026 17:04 )

Proboha, co je to za větu? 😨 "odmítla otevřít dveře bytu poté, co se sousedka začala podezřívat možný požár."

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