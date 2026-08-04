Smutné následky ohnivé zkázy ve Zlíně: Vyhořelá budova v baťovském areálu půjde k zemi

Požár skladů obuvi ve Zlíně
Požár skladů obuvi ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Požár výškové budovy ve Zlíně
Autor: ČTK - 
4. srpna 2026
11:42

Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně plánuje společnost Cream, která ji vlastní a měla v ní i své sídlo, předat ve středu 5. srpna demoliční firmě Build Synergy. Ta by měla hlavní torzo zbourat do 25 pracovních dní. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek odshora rozebírat zničenou budovu.

Vyhořelou a zčásti zřícenou budovu číslo 34, ve které byly především sklady a kanceláře, předali hasiči společnosti Cream v pondělí 27. července. O čtyři dny dříve rozhodl stavební úřad o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do letošního 15. prosince. Na zbourání zdraví a život ohrožujících částí objektu vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů.

„V těchto dnech probíhá transport těžké techniky do Zlína, její montáž na staveništi a dokončení všech přípravných prací,“ uvedl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt. Demoliční práce by podle něj měly začít co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. „Společnou ambicí společností Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu,“ uvedl Schmidt.

Klíčovým strojem pro bourání budovy bude podle něj demoliční bagr o provozní hmotnosti přibližně 100 tun, jeden z největších demoličních strojů svého druhu. „Pomocí hydraulických nůžek bude postupně rozebírat torzo budovy od nejvyšších pater směrem dolů,“ uvedl Schmidt.

Build Synergy je stavební společnost se sídlem v Třinci na Frýdecko-Místecku. „Působí v České republice i v zahraničí a mezi její významné referenční projekty patří například demolice chladicích věží v Mochovcích, demolice chladicích věží ve Spolaně Neratovice nebo demolice průmyslových objektů v ostravských Vítkovicích,“ doplnil Schmidt.

Jedenáctipodlažní budova začala hořet 9. července ráno. Požár vznikl nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny, jeho definitivní uhašení ohlásili ve středu 22. července.

Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle policistů bude několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.

Požár skladů obuvi ve Zlíně
Požár skladů obuvi ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Chlazení sutin po požáru skladu ve Zlíně
Požár výškové budovy ve Zlíně

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Požár skladů firmy Vasky

Témata:
požárdemolicevaskyZlínStavební úřadpracovní denvýšková budovaBuild Synergy
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