„Požár lesního porostu mezi Šimanovem a Kakánovem byl ohlášený po 13. hodině jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Oheň se lesním porostem rychle šíří, místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.
Velitel zásahu si postupně vyžádal další jednotky i letecké hašení pomocí vrtulníku s bambivakem. Na místě je přes 60 hasičů.
Byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. „Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, pro který hasiči zajišťují čerpací stanoviště na Podhrázském dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružně,“ dodal Poncar.
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