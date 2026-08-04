Hasiči vyrazili k požáru před jednou hodinou v noci. „Po příjezdu provedli průzkum, během kterého zjistili, že obyvatelé zasaženého bytu nemohou z důvodu silného zakouření bezpečně opustit byt,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Dohnal.
Dvě dospělé osoby a dítě proto zachránili za pomoci výškové techniky. Z domu zároveň evakuovali 31 lidí.
Samotné hašení požáru bylo pak už dílem okamžiku. „K likvidaci požáru byl nasazen jeden útočný proud. Hasiči požár lokalizovali během pěti minut,“ popsal mluvčí.
Škoda je poměrně vysoká, odhadem až 400 tisíc korun.
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