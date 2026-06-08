Hrdinný čin školáka (13) z Horního Podluží: Vrátil kamaráda do života!

Mladý školák zachránil kamarádovi život
Mladý školák zachránil kamarádovi život
Když kamarád začal kolabovat, mladík neváhala, zavolal záchranáře a posktyl první pomoc
Tím kamarádovi zřejmě zachránil život, za což si vysloužil ocenění od policie
(Ilustrační foto) Chlapci stanovali u rybníka a rybařili
Autor: Michal Israel Volf - 
8. června 2026
10:30

Kluci si chtěli ten víkend užít. Vyrazili k rybníku, chytali ryby a užívali si klidnou noc. Jenže pak přišla rána. Starší z kamarádů náhle padl k zemi, přestal mluvit
a bojoval o každý nádech.

Jeho kamarád, třináctiletý školák, okamžitě popadl telefon, vytočil linku 155 a s mobilem u ucha se pustil do oživování přítele. „Zachoval naprosto chladnou hlavu a do příjezdu lékařů nepřestal bojovat,“ potvrdila policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že alkohol či drogy byly na místě vyloučeny.

Na statečného zachránce navázali varnsdorfští policisté s posádkou sanitky, kteří chlapce stabilizovali, a letecká záchranka ho transportovala do nemocnice.„Chlapec svým pohotovým jednáním prokázal obrovskou odvahu a zachránil život,“ složil mu hlubokou poklonu šéf děčínské policie Tomáš Kolbaba, který hrdinovi osobně poděkoval.

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Mladý školák zachránil kamarádovi život
Mladý školák zachránil kamarádovi život
Když kamarád začal kolabovat, mladík neváhala, zavolal záchranáře a posktyl první pomoc
Tím kamarádovi zřejmě zachránil život, za což si vysloužil ocenění od policie
(Ilustrační foto) Chlapci stanovali u rybníka a rybařili

Témata:
kolapsoživováníHorní Podluží
Michal Israel Volf
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