Hrdinný čin školáka (13) z Horního Podluží: Vrátil kamaráda do života!
Kluci si chtěli ten víkend užít. Vyrazili k rybníku, chytali ryby a užívali si klidnou noc. Jenže pak přišla rána. Starší z kamarádů náhle padl k zemi, přestal mluvit
a bojoval o každý nádech.
Jeho kamarád, třináctiletý školák, okamžitě popadl telefon, vytočil linku 155 a s mobilem u ucha se pustil do oživování přítele. „Zachoval naprosto chladnou hlavu a do příjezdu lékařů nepřestal bojovat,“ potvrdila policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že alkohol či drogy byly na místě vyloučeny.
Na statečného zachránce navázali varnsdorfští policisté s posádkou sanitky, kteří chlapce stabilizovali, a letecká záchranka ho transportovala do nemocnice.„Chlapec svým pohotovým jednáním prokázal obrovskou odvahu a zachránil život,“ složil mu hlubokou poklonu šéf děčínské policie Tomáš Kolbaba, který hrdinovi osobně poděkoval.
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