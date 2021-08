Na Děčínsku se srazil vlak s autem: Nehoda si vyžádala dva vážně zraněné

Po páteční dopolední srážce automobilu s osobním vlakem na přejezdu v Horním Podluží na Děčínsku jsou dva lidé těžce zranění. Oba přepravily do nemocnic vrtulníky. Jeden letěl do ústeckého a druhý do libereckého traumacentra, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

„Čtyři jednotky vyjely k dopravní nehodě osobního auta a vlaku na přejezdu v Horním Podluží, okres Děčín. V autě jsou dva zranění lidé. Hasiči je vyprošťují a předávají Zdravotnické záchranné službě,“ uvádějí hasiči na Twitteru.

Nehoda se stala kolem 10:00, trať je zatím neprůjezdná, uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Vlaky by se měly na trať vrátit po ukončení vyšetřování. Škody podle Pistoriusové zatím nejsou vyčísleny.