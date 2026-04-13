Vypadalo to na klidnou a pohodovou službu. Jenže stačila jediná vteřina a vše se změnilo v drama a boj o lidský život! Daniela přijížděla v ptáek k ostrůvku zastávky Antonínská v Lidické ulici. Pár lidí se šouralo se přes přechod. Mezi nimi i mladá slečna.
„Zvedá hlavu a rozhlíží se vpravo. Já k ní přijíždím zleva, ale přece stojí a rozhlíží se, asi mě periferně viděla. Jsem dva metry od ní. A ona najednou udělá ten krok. Jedna vteřina! Vidím, že jsem moc blízko, v jednu chvíli brzdím, zvoním, ale nestíhám vlastně nic. Už jen vidím, jak mi její hlava rozbíjí čelní sklo,“ popsala Daniela osudovou chybu mladé chodkyně.
Dívka v bezvědomí
Zatímco řidička okamžitě volala na linku 155, lidé venku se seběhli ke sražené dívce. „Během vteřiny je obklopena lidmi kteří zjišťují životní funkce. Říkám do telefonu, že dýchá, ale krvácí a je stále v bezvědomí. Volám dispečink,“ pokračovala Daniela v popisu otřesné scény.
Záhy dorazili z nedaleké základny hasiči, pak policie, záchranka a dispečink. Daniela dostává šanci si sednout a vydýchat se z otřesného zážitku.
„Začínám se klepat, brečím, střídají se u mě hasiči, policie, dispečeři, říkám, co se stalo. Zjištují, jak mi je, nabízí mi pomoc, vodu, deku, psychologa a já chci jen jedno. Aby se ta slečna rozhlédla,“ sdíli řidička své pocity.
Jedna vteřina
Výpověď řidičky je součástí nové bezpečnostní kampaně brněnského dopravního podniku. Srážek chodců s tramvajemi totiž stále přibývá.
Záchranka odváží dívku ve stabilizovaném stavu do nemocnice a Daniele letí hlavou spousta myšlenek. „Jeden z těch případů který neskončil tragicky, i přesto v jaké rychlosti se to stalo. Ale stačila JEDNA VTEŘINA. Jen otočit hlavu! PROSÍM VŠECHNY! Sdílejte, mluvte o tom se svými dětmi, příbuznými, rodiči i prarodiči,“ vzkázala Daniela všem, kteří používají hromadnou dopravu v Brně.
Varovná kampaň
„Toto je příběh naší kolegyně. Přináší pohled na dopravní nehodu z pohledu řidiče MHD. Přečtěte si jej prosím. Rány z nehody si totiž neodnáší jen zraněný,“ reagoval dopravní podnik.
Případ jenom podtrhl preventivní kampaň, kterou před několika týdny podnik spustil. Ta apeluje na neopatrné chodce. Její součástí je i promítání videí zachycující střety s chodci ve vozech MHD.