Šílená jízda na spřáhle vlaku: Kluci u Prahy riskovali život!

Mladíci v Libčicích nad Vltavou riskovali život.
Autor: Martin Lisičan - 
18. září 2026
08:44

V úterý riskovali své životy dva mladíci, kteří naskočili na rozjíždějící se vlak v Libčicích nad Vltavou. Incident se podařil natočit jedné ze svědkyň. Případem se zabývá policie.

K riskantnímu kousku dvou zakuklených mladíků došlo krátce po páté hodině odpolední. Incident vyfotila jedna ze svědkyň. „Naskočili na vlak v 17:10. Žádáme rodiče, aby jim doma domluvili, ohrožují sebe i okolí,“ napsala v příspěvku na sociálních sítích. 

„V tomto úseku mohou vlaky jet až 100 kilometrů za hodinu, ale na jiných úsecích mohou jet až 160 km za hodinu. Hrozí pád pod jedoucí vlak, střet s překážkou podél trati nebo v případě elektrizovaných tratí zásah proudem z trakčního vedení,“ uvedla pro server Novinky mluvčí Českých drah Nikola Moravcová. Případem se už zabývá policie. Mladíkům v případě dopadení hrozí až 8 let vězení. 

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Populární a nebezpečný train surfing přináší vysoké riziko pádu, vážného zranění či úmrtí a je proto zakázaný. Lidé train surfing zkoušejí především kvůli adrenalinu, vzrušení a touze zažít něco neobvyklého. Některé k tomu motivuje také parta kamarádů či snaha získat pozornost a popularitu na sociálních sítích.

Mladíci v Libčicích nad Vltavou riskovali život.

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Srážka kamionu s vlakem v Polsku

Témata:
train surfingpoliciePrahaČeské dráhyLibčice nad Vltavousociální síť
Martin Lisičan
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