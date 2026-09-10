Tragická nehoda rychlíku v Polsku: Cestující popsali chvíle hrůzy

Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Jedna z cestujících.
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
10. září 2026
09:14

Jednu oběť a sedm vážně zraněných si vyžádala srážka vlaku s kamionem v Polsku. Soupravou cestovalo okolo 120 lidí. O okamžiku nehody promluvilo hned několik cestujících.

Rychlík InterCity Koziolek z Lublinu na jihovýchodě Polska do Štětína na severozápadě země vykolejil po srážce lokomotivy s nákladním autem na přejezdu u obcí Sokolniki Suche a Sokolniki Mokre v centrální části země.

Soupravou složenou z lokomotivy a šesti vagonů podle železniční společnosti PKP Intercity cestovalo okolo 120 lidí. Snímky z místa ukazují lokomotivu, která se převrátila na bok, a více či méně poničené vagony. 

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Cestující promluvili

O okamžiku nehody promluvilo několik cestujících. Podle nich to začalo prudkým brzděním a podivným houpáním. „Rána, jako bychom něco přejeli.  Z okna se valil kouř a vagón se naklonil. Museli jsme rychle evakuovat. Když jsme se dostali ven, viděli jsme oheň a hořící vagón. Panovala obava, že by mohl explodovat,“ uvedl pro TVN24 jeden z pasažérů.

„Z okna jsem viděla jen ta hrozná kola nákladního auta (...) a hořící trávu. Všichni vyskočili ven,“ dodala další cestující.

Na místě zasahovali zdravotníci, přiletěly také dva vrtulníky letecké záchranné služby. Jeden ze zraněných utrpěl srdeční zástavu, ale záchranářům se podařilo obnovit životně důležité funkce. Sanitka zraněného odvezla do nemocnice, řekl televizi TVN 24 mluvčí hasičů, kapitán Marcin Kowalski. Okolnosti nehody zkoumá vyšetřovací komise.

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Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Nehoda rychlíku a kamionu v Polsku. (9. září 2026)
Jedna z cestujících.

Témata:
PolskoLublinnákladní automobilŠtětínnehodaoběťSokolniki SuchePKP IntercityMarcin Kowalski
Martin Lisičan
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