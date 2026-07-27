Miminko za 145 tisíc: Obchodníci prodávali děti na facebooku
Neuvěřitelná chyba překupníků pomohla odhalit obchod s novorozenci v Indii. Muž nabízející sedmidenní miminko přes facebook totiž omylem oslovil organizaci bojující proti obchodování s dětmi. Její pracovníci se vydávali za bezdětný pár, společně s policií připravili léčku a při fingovaném obchodu zatkli pětici podezřelých. V Indonésii mezitím soud uzavřel případ organizované skupiny, jež mezi lety 2023 až 2025 prodala nejméně 34 dětí.
Případ začal naprosto nečekaně. Organizaci Against Child Trafficking (ACT), zaměřené na boj proti obchodování s dětmi, napsal přes její facebookovou stránku neznámý muž a nabídl jí ke koupi novorozence. Pracovníci ACT využili příležitosti, začali se vydávat za bezdětný pár a s překupníky pokračovali v komunikaci.
Poslali katalog nahých novorozenců
Ta se brzy přesunula do soukromých zpráv. Překupníci posílali fotografie několika nahých novorozenců a vyzvali údajné zájemce, aby si dítě vybrali. Sedmidenní miminko nabízeli za šest lakhů indických rupií, tedy zhruba 145 tisíc korun.
„Pak nám poslali spoustu fotografií miminek. Byla to hrůza. Začali požadovat peníze jako podvodníci a nakonec jsme si ani nebyli jistí, jestli by vůbec dítě předali,“ řekl deníku The Sun ředitel organizace ACT Arun Dohle.
Policie připravila léčku
Organizace následně spojila síly s policií. Vyšetřovatelé poslali překupníkům zálohu a domluvili místo předání dítěte. Jakmile na schůzku dorazilo pět mužů, policisté zasáhli a všechny zadrželi.
Vyšetřovatelé se domnívají, že zatčení jsou součástí mnohem rozsáhlejší sítě obchodující s novorozenci. Pátrají také po biologické matce dítěte.
Chudí rodiče jako snadný cíl
„Nejčastějším terčem jsou mladé, chudé a méně vzdělané ženy. Je to obchod a byznys založený na nabídce a poptávce,“ uvedla aktivistka proti obchodování s dětmi Mimi Vuová.
Podle ní se v některých případech na nelegálních adopcích mohou podílet i zkorumpovaní zaměstnanci nemocnic. Pokud si matka po porodu nemůže dovolit uhradit náklady na zdravotní péči, novorozenec může zůstat v nemocnici a přes prostředníky skončit na černém trhu. „Lékaři nebo zdravotní sestry na tom vydělávají spoustu peněz,“ tvrdí.
Desítky prodaných dětí
Obchodování s novorozenci se netýká pouze Indie. V Indonésii soud nedávno uzavřel rozsáhlý případ organizované skupiny, která mezi lety 2023 až 2025 prodala nejméně 34 dětí. Hlavní organizátorka Lie Siu Luanová (70) dostala sedm let vězení, dalších 18 lidí odsoudil soud k trestům od tří do šesti let. Skupina zajišťovala nábor těhotných žen, péči o novorozence i padělání dokumentů potřebných pro nelegální adopce.
Děti možná nikdy nenajdou své rodiče
Arun Dohle upozornil, že veřejnost často vnímá mezinárodní adopce jako čistě dobročinnou činnost, skutečnost ale může být mnohem temnější. A přestože organizované skupiny skončily před soudem, pro desítky dětí tím příběh nekončí. Mnohé z nich totiž možná nikdy nezjistí, kdo jsou jejich skuteční rodiče. „Člověk by předpokládal, že děti získají zpět svou skutečnou identitu. Pro adoptované je ale velmi těžké vůbec dohledat vlastní rodinu,“ řekl. V řadě případů bude nutné provést testy DNA. Do té doby děti pravděpodobně skončí ve státní péči nebo v dětských domovech.
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