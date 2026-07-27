Agresoři napadli posádku rychlé záchranné služby: Nadávky a rány pěstí

Místo pomoci napadli agresoři posádku.
Místo pomoci napadli agresoři posádku.  (Autor: Facebook)
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. července 2026
16:00

Záchranáři z Libereckého kraje vyjížděli k pacientovi v bezvědomí. O klidném zásahu ale nemůže být řeč. Dva muži, kteří byli na místě, měli podle záchranářů nejprve slovně napadat posádku a následně zaútočit i fyzicky. Jeden ze záchranářů skončil po útoku na zemi, další utržil ránu pěstí. Zasáhnout nakonec musela policie.

Zdravotnická služba Libereckého kraje zažila chvíle, nad kterými zůstává rozum stát. Uvnitř domu lékařka se záchranářem bojovali o život bezvládného pacienta. Jeho opilí kumpáni se ale místo vděku projevili tím nejhorším možným způsobem.

Útok na záchranáře

Místo pomoci komplikovali záchranářům práci. Opilci prý nejprve slovně útočili a následně vyvolali fyzickou potyčku. Záchranáři uvnitř domu se snažili stabilizovat pacienta v bezvědomí. Kolegové venku se snažili odrazit agresivní útok a zajistit jim prostor pro práci.

Jenže situace se vyhrotila. Jeden ze záchranářů měl po útoku skončit na zemi, druhý utržil ránu pěstí. Pomohla nakonec až policie, která dorazila na místo, zasáhla a oba útočníky zadržela. Záchranáři poté dokončili ošetření pacienta a převezli ho do nemocnice. Dva jejich kolegové ale místo odpočinku zamířili na ošetření vlastních zranění.

„Je nám z celé události neskutečně úzko. Je smutné, že někdy musíme o to, abychom se mohli postarat o pacienta v přímém ohrožení života, doslova bojovat,“ uvedla záchranná služba na sociálních sítích.

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Opilý cizinec v Mladé Boleslavi napadl policisty i záchranáře, skončil v poutech.
Zdroj: PČR

Témata:
sanitkaútokzáchranná službaošetřeníagresivní mužfyzický útokLiberecký krajpacient
Andrea Vídeňská
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Uživatel_6270639 ( 27. července 2026 16:51 )

Národnost útočníků?

Jan Palecek ( 27. července 2026 16:23 )

kdo asi byli tito zdatní zápasníci,dozvíme se to?

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