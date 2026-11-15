Hromadná nehoda zablokovala dálnici D8: Řetězovou srážku způsobil uvolněný vozík

Nehoda na dálnici D8
Nehoda na dálnici D8
Nehoda na dálnici D8
Nehoda na dálnici D8
Nehoda na dálnici D8
Autor: ČTK - 
15. listopadu 2026
22:22

Dálnici D8 u Prahy dnes večer ve směru na hlavní město uzavřela hromadná nehoda několika vozidel. Dva lidé se zranili, jeden lehce a druhý středně těžce. Přesný počet havarovaných aut zatím není znám.

Nehoda byla podle Truxy nahlášena kolem 19:30 zhruba na kilometru 2,5. Jedno z vozidel podle něj narazilo do svodidel. „Zřejmě se od něj odpojil neosvětlený vozík, do kterého narazilo další auto a došlo k řetězové nehodě několika vozidel,“ řekl polivcejní mluvčí Pavel Truxa.

„Na místě jsme ošetřili dvě zraněné osoby, jednu s lehčím a druhou se středně těžkým zraněním. Obě jsme převezli na centrální příjem Fakultní nemocnice Bulovka,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Dálnice je od 19:43 uzavřena na druhém kilometru mezi výjezdy Úžice a Zdiby.

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Hromadná nehoda na D8

Témata:
PrahaÚžiceDálnice D8ZdibynehodaFakultní nemocnice Bulovka
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