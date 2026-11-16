Policie v Polsku zadržela tři puberťáky: Chystali teroristické útoky!

Polská kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky, spjaté s neonacisty a chystající teroristický útok.
Polská kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky, spjaté s neonacisty a chystající teroristický útok.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Autor: ČTK - 
16. listopadu 2026
12:00

Polská kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky, spjaté s neonacisty a chystající teroristický útok s použitím podomácku vyrobených výbušnin, informovala v pondělí polská média s odvoláním na ministra pověřeného koordinací tajných služeb. Kromě toho policie zadržela v jedné z varšavských škol 16letého Rusa, který vyhrožoval, že povraždí spolužáky a učitele, uvedl server Onet s odvoláním na policejní komuniké.

„Agenti ABW zadrželi tři polské občany, 16letého a dva 17leté, spojené s mezinárodním neonacistickým prostředím. Dospívající nejen propagovali nacistickou a fašistickou ideologii, ale již podnikali kroky směřující ke spáchání trestných činů teroristického charakteru,“ napsal na sociální síti X ministr Tomasz Siemoniak.

Za zvláště důležité označil zjištění týkající se obou 17letých mladíků, kteří si na sociální síti vyměňovali informace týkající se domácí výroby výbušnin, konstrukce improvizované střelné zbraně a výroby pyrotechnických materiálů k přímému provedení teroristických akcí. Během domovní prohlídky u jednoho z podezřelých agenti zabavili chemikálie, které mohou sloužit k výrobě výbušnin.

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Soud oba 17leté poslal do vazby, zatímco jejich 16letého kolegu do ústavu pro nezletilé. Vyšetřování vede prokuratura spolu s ABW, dodal ministr.

Polská policie zadržela v jedné z varšavských škol 16letého Rusa, který vyhrožoval, že povraždí spolužáky a učitele. Na základě rozhodnutí soudu byl již mladík umístěn do výchovného ústavu pro mladistvé. Případ je složitý a má více aspektů, uvedl dnes zpravodajský server Onet.

O znepokojivém chování žáka informovalo policii ředitelství školy. Policisté mimo jiné zabavili mobilní telefon mladíka, ve kterém nalezli materiály propagující fašismus. Zjistili také, že mladík na sociálních sítích zveřejňoval snímky, na kterých pózoval s nožem a předměty připomínajícími zbraň. Policie rovněž vyšetřuje podezření, zda nespáchal trestný čin sexuální povahy.

Rodinný soud poslal mladíka na tři měsíce do výchovného ústavu, než rozhodne o jeho dalším osudu.

Začátkem října na třech školách v Polsku útočili jejich současní nebo bývalí žáci či studenti. Na jedné ze škol mladík smrtelně zranil školnici. Zranění utrpělo ve všech třech případech okolo 15 lidí. Polská policie kvůli tomu začala docházet přímo do škol a zesílila kontroly v jejich okolí.

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V sobotu 7. listopadu v centru Krakova mladý Polák, 24letý Michal Oksiński, zastřelil šest lidí, 15 dalších včetně dvou zasahujících policistů zranil. Také on utrpěl během přestřelky s policisty zranění, kterým v pondělí v nemocnici podlehl. Ještě před teroristickým útokem v Krakově v bytě své rodiny ve městě Ostrowiec Świentokrzyski zastřelil své rodiče a sestru, uvedla dříve prokuratura.

ABW upozorňuje na rostoucí radikalizaci mládeže, spočívající v postupném posouvání hranic přípustného. „Proto musíme co nejvíce udělat, než násilí přestane být pro někoho abstraktním pojmem a stane se připraveností k činu,“ řekla listu Rzeczpospolita plukovnice Małgorzata Žochowská, která je zástupkyní šéfa ABW.

Polská kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky, spjaté s neonacisty a chystající teroristický útok.
Polská kontrarozvědka ABW zadržela tři mladé Poláky, spjaté s neonacisty a chystající teroristický útok.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.

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Střelba v Krakově

 

Témata:
mládežextremismusradikalizacepolicievýrobaKrakovPolskotajná službasociální síťneonacismusteroristický útokXTomasz Siemoniak
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