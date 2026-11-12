Krakov znovu vyděsila střelba! Muž pálil na policisty, ti opět tasili zbraně

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
12. listopadu 2026
17:07

V Krakově na jihu Polska se ve čtvrtek 12. listopadu opět střílelo. Devětatřicetiletý muž vypálil dvě rány na policisty, ti odpověděli výstražnými výstřely a pak muže zadrželi. Během incidentu se nikomu nic nestalo. Ukázalo se, že zadržený střílel z plynové zbraně, informují polská média s odvoláním na policii.

Minulou sobotu v centru Krakova mladý Polák, 24letý Michal Oksiński, zastřelil šest lidí, 15 dalších včetně dvou zasahujících policistů zranil. Také on utrpěl během přestřelky s policisty zranění, kterým v pondělí v nemocnici podlehl. Ještě před teroristickým útokem v Krakově v bytě své rodiny ve městě Ostrowiec Świetokrzyski zastřelil své rodiče a sestru, uvedla polská prokuratura.

„Krátce po 13:00 jsme dostali oznámení o muži se zbraní, který se pohybuje v okolí Biežanowské ulice. Na místo byli okamžitě vysláni policisté. Když muž uviděl policisty vystupující z auta, vystřelil po nich. Policisté jej vyzvali, ať okamžitě odhodí zbraň. Muž začal utíkat. Během pronásledování odhodil zbraň, kterou policisté zajistili k dalšímu zkoumání. Ukázalo se, že to je revolver na oxid uhličitý. Útočníkem je 39letý muž. Byl zadržen,“ oznámila policie na sociální síti.

„Muž byl zpacifikován. Nikdo nebyl zraněn,“ řekl policejní mluvčí Piotr Szpiech televizi TVN 24. „Jeho chování a motiv se nyní objasňují,“ uvedl podle listu Rzeczpospolita další policejní mluvčí Jakub Mirochna.

Revolver využívající ke střelbě CO2 patří mezi zbraně, na které není třeba mít povolení, poznamenal list Gazeta Wyborcza.

Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, uložil olomoucký krajský soud Radku P. výjimečný trest 25 let vězení.
Krimi Za vraždu taxikářky v Šumperku dostal 25 let: Možnost nápravy je nulová

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Střelba v Krakově

Témata:
střelbaplynová pistolepolicieKrakovPolskozbraňGazeta WyborczaRzeczpospolita
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