Zvrácené nároky Jeffreyho Epsteina: Světoznámý kadeřník měl stříhat ženy jako panenky
Sedm žen, které tvrdí, že patří mezi oběti Jeffreyho Epsteina, zažalovalo slavného kadeřníka Frédérica Fekkaiho. Tvrdí, že jim měl podle Epsteinových pokynů upravovat vlasy tak, aby vypadaly mladší a odpovídaly jeho představám. Fekkai obvinění odmítá.
Jeffrey Epstein, jeden z nejznámějších amerických sexuálních predátorů, zemřel v srpnu 2019 ve vězeňské cele. Jeho smrt byla oficiálně označena za sebevraždu, přestože dodnes vyvolává řadu otázek a spekulací. Ani sedm let po jeho smrti ale humbuk kolem Epsteina nebere konce. Naopak.
Střih jako panenka
Nová žaloba nyní vrhá pozornost na slavného francouzského kadeřníka Frédérica Fekkaiho. Sedm žen, které tvrdí, že patřily mezi Epsteinovy oběti, nyní popisuje, jak jim měl slavný kadeřník Frédéric Fekkai upravovat vlasy tak, aby vypadaly přesně podle Epsteinových zvrhlých představ. Epstein měl kadeřníkovi dokonce diktovat, jak mají ženy vypadat. Chtěl, aby působily co nejmladší, a měl požadovat, aby jim vlasy odbarvoval na blond a upravoval je jako panenky.
Jedna z žen se CNN svěřila s konkrétní zkušeností. Když jí bylo kolem 19 let, poslal ji Epstein do Fekkaiho salonu v New Yorku. Chtěla si nechat dlouhé vlasy zkrátit po ramena. Kadeřník to prý odmítl se slovy: „To nejsou pokyny, které jsem dostal.“ Místo požadovaného účesu jí vlasy prostříhal žiletkou a vytvořil jí takzvanou záclonovou ofinu. Když se pak znovu setkala s Epsteinem, byl z jejího nového vzhledu nadšený.
Další žena uvedla, že jí bylo kolem dvaceti let, když se s Epsteinem setkala ve francouzském Saint-Tropez. Ten jí přivedl k Fekkaiovi a zeptal se ho, jak by mohla vypadat ještě mladší. Po návratu do New Yorku ji poslali do jeho luxusního salonu. Kadeřník jí změnil účes, aniž by se vůbec ptal, co si přeje. „Měl pokyny a tím to skončilo,“ popsala žena CNN.
Přátelská výpomoc
Fekkai všechna obvinění odmítá. Jeho mluvčí uvedl, že jsou nepravdivá a že kadeřník neudělal nic špatného. Fekkai podle něj také nemohl vědět, zda mezi desetitisíci klientů salonů byly některé z Epsteinových obětí.
Dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti ale hovoří jinak. Vztah Epsteina a Fekkaiho nebyl zdaleka tak černobílý a neomezoval se jen na návštěvy kadeřnického salonu. Epstein u Fekkaiho v průběhu let utratil desítky tisíc dolarů a z dokumentů vyplývá, že jejich kontakt měl i osobnější rozměr. Fekkai měl například opakovaně žádat o využití Epsteinových bytů.
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