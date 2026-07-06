Petr Šmolka se zasloužil o zavedení manželského a rodinného poradenství v Česku. Spoluzaložil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek - Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem. Napsal víc než desítku odborných knih.
Petr Šmolka se narodil v dubnu 1946 v Praze. Ke studiu psychologie ho nasměrovala přednáška psychologa na gymnáziu. Obor na Univerzitě Karlově absolvoval v roce 1969, na škole nejdříve zůstal jako odborný asistent.
Oblíbené sloupky
Od roku 1978 začal působit jako poradce v pražské manželské poradně, která tehdy byla jediná v českých zemích. Později ji také vedl.
„Byl pro svůj smysl pro humor, který mu však nikdy neubral na odbornosti, oblíbeným hostem v mnoha českých médiích,“ uvedl Šmolkův syn Michal, který o jeho nedělním skonu informoval.
Poradenské sloupky psal Šmolka do desítek českých periodik a byl také autorem víc než desítky odborných knih s tématem partnerských a rodinných vztahů.
Mazat, mazat, mazat
V předloňském rozhovoru pro web Centra sociálních služeb Praha řekl Šmolka, že ve své praxi za zhruba 50 let pracoval s asi 10 tisíci klienty. „Panu primáři Plzákovi bylo přičítáno v souvislosti s nevěrami sousloví »zapírat, zapírat a zase zapírat«. Sám se k němu nehlásil. Já bych je kosmeticky poupravil na »mazat, mazat a zase mazat«. E-maily, textové zprávy a další kompromitující písemnosti, o kompromitujících fotkách a filmech raději nemluvě,“ uvedl.
Psycholog Šmolka také varoval před hledáním ideálních partnerů a před snahou ty současné změnit. „Perspektivnější bývá ochota změnit naše očekávání,“ dodal.
VIDEO: Párový terapeut Pavel Rataj: Lidé, kteří se nikdy nehádají, mají v sexu často problémy.