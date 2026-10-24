„Zjistil jsem, že například bývalý vychovatel skautského oddílu Jan Turek organizoval na Karlovarsku festival pro rodiny s dětmi, stejně jako další akce, na kterých se s nimi i fotil. V tu dobu přitom stále ještě platil pro něj zákaz se s nimi stýkat,“ upozornil investigativní religionista Jakub Jahl.
Ještě větší šok Jahl zažil, když se zaměřil na skautskou skupinu Mravenci, jejímiž členy byli skoro všichni z dané kauzy. „Teď, skoro 20 let poté, jsem zjistil, že tam někteří z tehdejších svěřenců zůstali, a navíc se stále stýkají a kamarádí s pachateli po jejich propuštění,“ vypustil šokující informaci.
Skaut: Kauza Kuřim? Neznám!
Další překvapení zažil vzápětí, když se obrátil na skautského vedoucího z Brna, aby se mu k tomuto zjištění vyjádřil. „Kuřimská kauza? Nic mi to neříká…,“ dostalo se mu klidné odpovědi.
„Postupně zjišťuji, že s dětmi pracuje hned několik lidí z kuřimské kauzy. Jedna z aktérek, která se během soudu skrývala se svým manželem v Německu, dokonce učí na základní škole,“ upřesnil Jahl.
Děsivá kauza
V květnu 2007 ta zpráva šokovala nejen Česko, ale i okolní evropské státy. Tatínek novorozeného chlapce v Kuřimi na Brněnsku si nainstaloval kameru, aby měl o něm neustále přehled. Zachytil ale při tom signál ze sousedního domu, kde uviděl na zemi nahého spoutaného chlapce (7). Okamžitě zalarmoval policii. Tím začala jedna z nejzrůdnějších kauz české historie.
Kriminalisté odhalili, že nešlo jen o brutální týrání dvou bratrů (7 a 9), ale i o to, kdo byl do kauzy zapojen. Kromě jiných sadistů to totiž byly matka i teta obou dětí! Bez jakýchkoliv zábran dohlížely na jejich brutální bití, svazování, zavírání do klecí, topení v neckách, pálení cigaretou, a dokonce i k odřezávání menších částí jejich těl, které následně musely sníst… Skupina vykazovala znaky zvrácené sekty.
Dodnes zůstává záhadou postava Báry Škrlové, dcery Josefa Škrly, který vedl skautský oddíl Mravenci. Ta, ač dospělá, se vydávala ze puberťačku Aničku, následně zmizela a objevila se v Norsku jako chlapec Adam.
V odporné kauze bylo tehdy odsouzeno šest lidí. Dostali nepodmíněné tresty od 5 do 10 let. Krajský soud v Brně k tomu navíc přidal všem zákaz práce s dětmi na dobu 10 let. Ten vstupoval v platnost od okamžiku propuštění z vězení.
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