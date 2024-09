Jak to chodilo v kultu gurua Járy? Ženy třídil podle vzhledu, říká religionistka

Dobeš si v 90. letech vybudoval v České republice silnou pozici duchovního vůdce. Jeho škola Poetrie nabízela esoterické kurzy a semináře, které měly vést k osobnímu rozvoji. Klíčovým prvkem jeho učení byl kontroverzní rituál „odháčkování“. Ten se ve skutečnosti ukázal být prostředkem sexuálního zneužívání žen.

Podle religionistky Jitky Schlichtsové byly Dobešovy přednášky a workshopy populární díky jeho atraktivnímu vzhledu a sebevědomé prezentaci. „A to bylo i to, co lidé v esoterice hledali, nějakou cestu ke zdraví, ale i ke štěstí. Takže jeho fyzický vzhled nahrával tomu, že jeho učení je pravdivé,“ řekla v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Hierarchie a manipulace

Společenství Poetrie bylo postavené na silné hierarchii. V čele stál guru Jára, kterého jeho stoupenci považovali za duchovního vůdce s mimořádnými schopnostmi. Po svém boku měl úzký okruh blízkých spolupracovníků, kteří mu pomáhali organizovat a rozšiřovat jeho učení. Většina z nich byly ženy, které měly k vůdci silné osobní pouto, a tyto osoby hrály zásadní roli v jeho komunitě. Nejvýznamější roli hrála Barbora Plášková. Ta byla nakonec odsouzená spolu s Dobešem. „Postupně se tam začala rozvíjet i určitá organizační struktura a hierarchie, vznikl okruh jeho tzv. charismatické aristokracie,“ popisuje Schlichtsová. „Mají nad ostatními velkou moc, ale současně jsou ve velkém stresu, protože vědí, že o to výsadní postavení mohou kdykoli přijít,“ vysvětlila religionistka.

V praxi se členové hnutí podřizovali přísným pravidlům a postupovali v duchovním rozvoji skrze různé úrovně. Byly pořádány semináře, workshopy a víkendová setkání. Studium bylo placené a připomínalo systém univerzitního vzdělání, s indexy, zkouškami a seminárními pracemi.

Jak fungovalo odháčkování

Jedním z nejkontroverznějších aspektů Dobešovy praxe byl rituál zvaný „odháčkování“. Ten byl prezentován jako metoda, jak se zbavit „energetických háčků“ po bývalých sexuálních partnerech. Tento rituál, o kterém údajně ženy nevěděly, co přesně obnáší, se ve skutečnosti stal prostředkem pro sexuální zneužívání. Ženy byly nejprve uvedeny do spirituální atmosféry, měly se osprchovat a následně podstoupily rituál, při kterém byly fotografovány a vystaveny různým technikám dotyků.

Závěrem bylo fyzické spojení s guruem Járou, které mělo být duchovním očistným aktem. Podle soudu se však jednalo o jasný případ sexuálního zneužití. Soudci uznali, že ženy nebyly dostatečně informovány o tom, co rituál zahrnuje, a pod vlivem manipulace se dostaly do situací, kdy ztratily kontrolu nad tím, co se děje.

Áčka, Béčka, Céčka

Religinostka pro iRozhlas také doplnila, že ženy ve společenství byly tříděny do kategorií podle vzhledu a „duchovního potenciálu“. „Áčka“ byly ženy, které Dobeš považoval za nejvhodnější pro duchovní rozvoj, což byly zpravidla atraktivní blondýnky. „Béčka“ byly brunetky s vyššími finančními prostředky a „céčka“ byly ženy, kterým nebyla věnována větší pozornost.

Vzestup a pád gurua Járy

Poetrie měla v době svého největšího rozkvětu široký okruh následovníků. Dobeš prodával také esoterické předměty, jako jsou tarotové karty, vlastní koláže a časopisy. Jeho charismatické vedení však postupně přerostlo v manipulaci, která vedla k devastujícím následkům pro mnoho žen.

V roce 2014, kdy začalo první vyšetřování a soudní řízení, sektář Dobeš z České republiky utekl a usadil se na Filipínách, kde se skrýval až do svého zatčení v roce 2015. Společně s Barborou Pláškovou byl po několika letech deportován zpět do České republiky.

Definitivní tečka za soudem, ale ne za Járou

Ačkoli byl guru Jára v roce 2023 propuštěn na svobodu a jeho případ byl definitivně uzavřen, jeho hnutí neskončilo. Dobeš a jeho příznivci nadále propagují duchovní nauky, i když v mnohem omezenějším měřítku. Po svém propuštění zahájil aktivity na Filipínách, kde provozuje duchovní centrum. V Česku zůstává aktivní nakladatelství Nirvana Tree, které vydává esoterickou literaturu a propaguje jeho učení.

Podle dostupných informací zůstává i po propuštění věrný svým metodám, které byly předmětem jeho původního odsouzení. Pro mnohé je nepochopitelné, jak může po propuštění nadále pokračovat v činnostech, za které byl odsouzen.