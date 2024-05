Policie učitele tak stíhá za přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie a výrobu a nakládání s dětskou pornografií. Již před tím policie pedagoga obvinila z ohrožování mravní výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu styku.

Podle šéfky státního zastupitelství v Tachově Jany Fišerové obviněnému hrozí nyní až pět let vězení.

Vladimír K. už v roce 2012 u tachovského soudu dostal čtyřletou podmínku za pohlavní zneužití. V kabinetu přímo ve škole v Boru souložil se žačkou (14) z 9. třídy. Navíc nesměl pět let vykonávat funkci učitele. Pak si ale pedagog změnil příjmení a začal opět učit ve stejné škole jako před tím!

Ředitel mu dal šanci

„Dal jsem mu šanci. Zklamal nejenom mě, ale i celý pracovní kolektiv, který proti jeho návratu nic neměl,“ reagoval na současná obvinění pro server novinky.cz ředitel školy Daniel Koblen a dodal: „Nastoupil zpátky za jasných podmínek, na kterých jsme se dohodli, a on mi na to dal ruku. Tohle byla z jeho strany podpásovka.“ Podotkl, že mu některé věci zamlčel, kdyby je věděl, šanci by mu nedal.

VIDEO: Janu v dětství zneužil cizí muž: "Obviňovala jsem se, ale byl to nesmysl."