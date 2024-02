Fyzikář zneužíval studentku (14): Po odpykání trestu se do školy vrátil a obtěžoval další školačku!

V roce 2012 byl dnes dvaačtyřicetiletý učitel Vladimír D. odsouzen tachovským okresním soudem k podmíněnému trestu 27 měsíců s odkladem na čtyři roky. Uložen mu byl navíc i pětiletý zákaz práce pedagoga. Podle soudu se měl kantor dopustit sexuálního zneužití teprve čtrnáctileté dívky. Hájil se tím, že studentku miluje a k sexu ji prý nenutil. Teenagerka svého fyzikáře a učitele výpočetní techniky měla oslovovat „Anděl strážný“ a jejich „vztah“ měl trvat několik měsíců.

Byla to podpásovka, říká ředitel

Učitelovo chování šlo jen sotva nazvat jako profesionální. Některé studenky měl veřejně ponižovat kvůli jejich vzhledu. „Měl občas podivné chování a prý měl ponižovat ty dívky, které nebyly tak krásné – a to když prý pronesl: ‚hezké holky si sednou dopředu a ty ošklivky dozadu‘. Jedné žačce měl prý dokonce u tabule vysvětlovat, že má křivé nohy a tlustý zadek, proto ji bude zkoušet jen z lavice,“ svěřil se po vypuknutí kauzy před lety učitelův známý.

Po uplynutí trestu se Vladimír D., který si změnil jméno, vrátil na místo činu, tedy do stejné školy. Podle serveru Novinky.cz je muž v současné chvíli ve vyšetřovací vazbě pro podezření z páchání obdobné trestné činnosti jako před lety. Ředitel borské základní školy Daniel Koblen se nechal slyšet, že věc bere jako své selhání a je velmi zklamaný. On ani nikdo z pedagogického sboru prý netušil, že by se něčeho podobného mohl znovu dopustit. „Nastoupil zpátky za jasných podmínek, na kterých jsme se dohodli, a on mi na to dal ruku. Tohle byla z jeho strany podpásovka,“ vyjádřil se ředitel.

Až šest let vězení

Při nástupu měl trestaný kantor navíc zamlčet některé skutečnosti, které s jeho odsouzením v roce 2012 souvisely. „Bohužel až teď jsem si prostudoval původní rozsudek, ve kterém jsou věci, přes které prostě vlak nejede, a vědět o nich dříve, tak bych ho rozhodně zpátky nevzal,“ doplnil Koblen s tím, že muž už na škole učit nebude a dostal výpověď.

Podle Novinek vyšetřovatelé muže obvinili z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Do vazby byl kantor umístěn mimo jiné i proto, že by na svobodě podle soudu mohl ovlivňovat svědky či pokračovat v trestné činnosti. V případě prokázání viny hrozí učiteli trest v rozmezí šesti měsíců až pěti let za mřížemi.