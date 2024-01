Otřesný případ z Teplicka: Otčím pět let zneužíval dceru, odhalila ho FBI!

Na konci týdne začal Krajský soud v Ústí nad Labem projednávat otřesný případ. Sedmatřicetiletý muž podle obžaloby od roku 2018 dlouhých pět let sexuálně zneužíval nevlastní, tehdy pětiletou, dceru. Odporné chování odhalila až americká FBI.

Z obžaloby, která v pátek zazněla u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vyplynuly nechutné skutečnosti, kterých se sedmatřicetiletý otčím dopouštěl na nevlastní dcerce. Na případ upozornila televize CNN Prima NEWS.

Podle státní zástupkyně Simony Konopáčové muž, který je již víc než rok ve vazbě, nevlastní dceru osahával, hladil ji po celém těla, nebo jí na genitálie či bradavky lepil černou lepící pásku a připínal svorky.

„Holčičce měl dávat na krk i obojek a oblékat ji do erotického spodního prádla. Všechno si měl fotit, natáčet na mobil a od roku 2022 snímky sdílet na dark netu,“ šokovala Konopáčová u soudu. Muž z Teplicka měl dokonce na dark netu snímky holčičky prodávat dalším uživatelům.

Před pátečním soudem promluvil i obžalovaný muž, který svou vinu částečně přiznal. Popíral ale, že by dceru uspával prášky. Podle státní zástupkyně to ovšem nesouhlasí se snímky, na kterých měla holčička připevněné svorky na genitáliích. „V podobných polohách by se dítě probudilo,“ zdůraznila Konopáčová.

Otčím se v pátek u soudu bránil i tím, že dceři žádné léky nepodával, nechtěl jí ublížit a nesouložil s ní. „Svého činu lituji,“ uvedl muž z Teplicka. Obžalovanému byl znalci diagnostikován pedofilní sadomasochismus a jeho pobyt na svobodě je podle nich velmi nebezpečný.

Celý případ odhalil americký úřad pro Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který jej předal kolegům v Česku. Otčímovi za zneužívání dcery hrozí až 18 let vězení a navrženo mu bylo i ochranné sexuologické léčení.