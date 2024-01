Dominik se pokusil zardousit stařenku: Nejsem násilník, tvrdí

Za pokus o vraždu ženy poslal ústecký krajský soud sedmatřicetiletého muže na 12 let do vězení. Rozsudek je pravomocný, soud schválil dohodu o vině a trestu. Událost se stala loni v dubnu v bytě v krajském městě. Zdrogovaný muž se násilím dostal do bytu, kde chtěl ukrást nějaké věci, v té chvíli se probudila starší žena. Dominik Makovička ji začal rdousit, přestal až ve chvíli, kdy omdlela. Muži hrozil až výjimečný trest.