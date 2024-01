Policie promluvila o postupu proti střelci: Detaily zásahu při útoku na fakultu!

Dvě tříčlenné policejní hlídky vyjíždí na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. „Jedná se o první kontaktní fakultu Univerzity Karlovy, kterou zobrazí internetový prohlížeč Google a současně je třeba zmínit, že ze strany příbuzných nebyla specifikována konkrétní budova,“ poznamenal Tikovský. Jedna hlídka vstoupila do budovy filozofické fakulty, zatímco druhá hlídka prováděla obhlídku budovy zvenčí.

„Hlídka v budově provedla šetření, kdy nejprve se s fotografií z centrálního registru obyvatel zeptali ostrahy, zdali osobu nezná. Poté šel kolem muž, který se představil jako zástupce vedení fakulty, který policisty odkázal na studijní oddělení. Oběma mužům, kteří osobu z fotografie neznali, dali na vědomí, že by střelec měl být studentem filozofické fakulty, patrně může být ozbrojen a je důvodné podezření, že chce spáchat sebevraždu,“ uvedl Tikovský s tím, že byla zároveň provedena prohlídka přízemí školy, včetně kantýny, knihovny a chodby v prvním patře.

Policistům bylo zároveň potvrzeno, že je střelec studentem fakulty a na studijním oddělení se dozvěděli, že má ve 14 hodin přednášku v učebně číslo 503 v budově v ulici Celetná. Do budovy FF UK na náměstí Jana Palacha se kromě dvou policejních hlídek vydal i jeden kriminalista, a to s cílem zjistit upřesňující informace, například o přihlášení střelce do systému univerzity či wi-fi sítě.