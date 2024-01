O prazvláštním podnikání Ústečanky Jarky Jarulinky, jak vystupuje na sociálních sítích, Blesk psal už v listopadu. Jaroslava S. prodávala přes internet údajně zázračnou kosmetiku.

Teď se ukázalo, že ji vyráběla doma se svým mužem. „Manžel doma v kuchyni a v kýblech vyráběl a manželka se starala o byznys objednávek a reklamy. K výrobě se používaly neparfémované krémy z obchodu, do kterých muž následně přidával různá koření a bylinky,“ upřesnila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Před jejich výrobky varovala i hygiena. „U výrobků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení (…) o kosmetických přípravcích,“ konstatovala loni hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Kaviár i maliny

Přípravkům dávala Jaroslava S. speciální názvy podle toho, co měly umět, nebo co obsahovaly. V nabídce tak byl například »Kaviárový král«, »Vrásky fuč« či »Malinový sen«. Přesné složení a například i datum spotřeby u krémů chyběly. „Manžel z toho dostal vyrážku. Když jsem jí psala, že je to zřejmě zkažené, odpověděla, že se do toho asi dostal vzduch,“ svěřila se Blesku Nikola z Liberce.

Hledají podvedené

Teď se ukázalo, že na nebezpečné krémy naletělo více než 2,5 tisíce lidí. „Škoda se zatím pohybuje kolem 50 tisíc korun,“ upřesnila Hyšplerová. Číslo však nemusí být konečné, policie, která viní ženu i jejího manžela z podvodu, hledá další podvedené. „Žádáme, aby se přihlásili kriminalistům na e-mail: jan.popcak@pcr.cz,“ doplnila mluvčí.

Dluhy, dluhy, dluhy

Byznys se manželům po čase vymkl z rukou. Poptávku důvěřivých žen nedokázali uspokojit, zaplacené objednávky končily v koši a podvedené zákaznice přišly o peníze. „Po kontrole z hygieny jsem ukončila prodej. Tím jsem se dostala do bankrotu. Neměla jsem jak vrátit peníze, ale rozhodně se dluhů nezříkám a s těmi ženami jsem v kontaktu,“ kála se Jaroslava S. Jenže její bývalé zákaznice mají jiné zkušenosti. „Přestala reagovat na zprávy a pak si mě i zablokovala,“ postěžovala si paní Iva z Teplicka.

délka: 00:44.08 Video Video se připravuje ... Falešná realiťačka podvedla klienty. Policie ČR