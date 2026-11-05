Temné stopy – Sekty, 5. díl: Země sektám zaslíbená. Šinčchondži, Dvanáct kmenů, AllatRa a MISA – proč si sekty volí Česko?
Závěrečný díl série Temných stop věnovaný sektám a kultům. Po čtyřech dílech, ve kterých jsme prošli od kutnohorského gurua přes plaského Boha šaška a Jaroslava Dobeše až k Parsifalu Imanuelovi, přichází díl s přesahem. Nejen o jednom vůdci nebo jedné komunitě – ale o fenoménu. Česko se v posledních letech stalo atraktivní destinací pro sekty ze zahraničí, které tu hledají právní volnost, kterou jinde nemají. A k domácím guruům přibývají mezinárodní organizace s českou pobočkou. Co mají společného? A co s tím společnost zatím dělá?
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 2013–dosud Korejská církev Šinčchondži (Shincheonji) systematicky verbuje členy v Praze. Náboráři oslovují mladé lidi, zejména dívky, před kostely nebo vysokými školami. Skutečná identita organizace je zájemcům odhalena až po měsících studia.
- 2013–dosud V Německu odebraly úřady komunitě Dvanáct kmenů děti kvůli prokázanému systematickému bití. Někteří členové německé komunity přijíždí do ČR, připojují se k místní komunitě ve středních Čechách a zakládají novou na Chebsku. V Česku pro ně zákonné překážky neexistují.
- 2023–2024 Reportérka Seznam Zpráv Kristina Ciroková zmapuje v sérii Sekty CZ desítku nebezpečných hnutí fungujících v Česku. Mezi ně patří AllatRa, ukrajinsko-ruská sekta provozující trollí farmu na podporu Kremlu, i rumunská MISA, jejíž členky končily v erotickém byznysu.
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