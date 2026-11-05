Temné stopy – Sekty, 5. díl: Země sektám zaslíbená. Šinčchondži, Dvanáct kmenů, AllatRa a MISA – proč si sekty volí Česko?

Temné stopy - Sekty a kulty: 5. díl
Temné stopy - Sekty a kulty: 5. díl
Sekta Dvanáct kmenů provozuje v Mšeckých Žehrovicích obchod.
Odmítají posílat děti do veřejných škol a součástí jejich výchovy jsou i fyzické tresty. Kvůli tomu se náboženská komunita Dvanáct kmenů dostala v Německu do vážných konfliktů se zákony a zmizela ze země. Nyní má sídlo na Rakovnicku a na Chebsku.
Odmítají posílat děti do veřejných škol a součástí jejich výchovy jsou i fyzické tresty. Kvůli tomu se náboženská komunita Dvanáct kmenů dostala v Německu do vážných konfliktů se zákony a zmizela ze země. Nyní má sídlo na Rakovnicku a na Chebsku.
Autor: Můj Blesk - 
5. listopadu 2026
05:00

Závěrečný díl série Temných stop věnovaný sektám a kultům. Po čtyřech dílech, ve kterých jsme prošli od kutnohorského gurua přes plaského Boha šaška a Jaroslava Dobeše až k Parsifalu Imanuelovi, přichází díl s přesahem. Nejen o jednom vůdci nebo jedné komunitě – ale o fenoménu. Česko se v posledních letech stalo atraktivní destinací pro sekty ze zahraničí, které tu hledají právní volnost, kterou jinde nemají. A k domácím guruům přibývají mezinárodní organizace s českou pobočkou. Co mají společného? A co s tím společnost zatím dělá?

Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 2013–dosud  Korejská církev Šinčchondži (Shincheonji) systematicky verbuje členy v Praze. Náboráři oslovují mladé lidi, zejména dívky, před kostely nebo vysokými školami. Skutečná identita organizace je zájemcům odhalena až po měsících studia.
  • 2013–dosud  V Německu odebraly úřady komunitě Dvanáct kmenů děti kvůli prokázanému systematickému bití. Někteří členové německé komunity přijíždí do ČR, připojují se k místní komunitě ve středních Čechách a zakládají novou na Chebsku. V Česku pro ně zákonné překážky neexistují.
  • 2023–2024  Reportérka Seznam Zpráv Kristina Ciroková zmapuje v sérii Sekty CZ desítku nebezpečných hnutí fungujících v Česku. Mezi ně patří AllatRa, ukrajinsko-ruská sekta provozující trollí farmu na podporu Kremlu, i rumunská MISA, jejíž členky končily v erotickém byznysu.

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