Do Česka míří nebezpečný komár: Přenáší bolestivou nemoc! Kdy si dát pozor?
Nová studie britských vědců přišla se znepokojujícím zjištěním. V Evropě nastaly ideální podmínky pro přežití tropického komára tygrovaného. Moskyt může přenášet i řadu nemocí. Nejhůř na tom může být Španělsko a Itálie. V Česku může invaze tropického komára trvat měsíce.
Studie proběhla v odborném časopise Journal of Royal Society. Komár tygrovaný původně pochází z Jihovýchodní Asie. Ideální podmínky pro výskyt tohoto tropického komárs splnila i Evropa! Studie navíc přišla se zjištěním, že se komár může množit i v širším teplotním rozmezí. Nejrizikovější období bude v Česku mezi květnem a zářím. Jak okomentoval deník The Sun, například ve Španělsku, Portugalsku, Itálii či Řecku budou mít moskyti výborné podmínky pro přežití až do listopadu.
Komár tygrovaný může mimo jiné přenášet nebezpečný virus chikungunya. Projevuje se náhlou horečkou, silnými bolestmi kloubů, svalů a vyrážkou, přičemž bolesti kloubů mohou přetrvávat i několik měsíců. Onemocnění většinou není smrtelné, ale může být velmi nepříjemné a vyčerpávající.
Nutno podotknout, že v Česku se už nemoc v minulosti několikrát objevila. Zatím si ji ale vždy cestovatelé přivezli z ciziny. Jen minulý rok bylo hlášeno osm případů. Zmíněný komár může přenášet i horečku dengue, která se projevuje podobnými příznaky jako chřipka. Samotný komár tygrovaný se v Česku ojediněle objevuje už několik let.
