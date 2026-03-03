Hrůza ve Španělsku: Zřítil se most pro pěší, 5 mrtvých, 1 pohřešovaný

Autor: ČTK - 
3. března 2026
19:26

Při zřícení mostu pro pěší na pobřeží v severošpanělském městě Santander zemřeli podle agentury EFE čtyři lidé. Další dva se pohřešují.

Při zřícení mostu pro pěší na pobřeží ve severošpanělském městě Santander zemřelo podle agentury EFE pět lidí. Jeden člověk je pohřešován a další byl převezen do nemocnice. Příčiny neštěstí jsou zatím neznámé.

Můstek se zřítil na hornatém pobřeží Bocal u města Santander. V době zřícení bylo na mostě sedm lidí. První volání o pomoc dostaly záchranné složky kolem 17:00 SEČ.

Lidé na můstku ze dřeva spadli do moře. Po jednom člověku záchranáři stále pátrají. Další osobu převezli do nemocnice ve stavu vážného podchlazení.

