Náhlá smrt v dovolenkovém ráji: Kirsty zabil methanol!
Smrt britky Kirsty McKieové (†38) otřásla veřejností. Po jediné skleničce limoncella na Bali zemřela na otravu methanolem. Netušila, že nápoj je kontaminovaný. Její matka nyní varuje turisty po celém světě, že nebezpečný alkohol může číhat i tam, kde by ho nikdo nečekal. Následky mohou být fatální.
Kirsty žila v dovolenkovém ráji osm let. Přestěhovala se tam se svým snoubencem, který pracoval v pohostinství. Britka si udělala kurz keramiky a vedla lekce pro turisty ve svém ateliéru. O nebezpečí otráveného alkoholu na Bali dobře věděla a byla velmi opatrná, informuje deník Mirror.
Kupovala si výhradně alkohol od prémiových a důvěryhodných dodavatelů. Tentokrát se jí to ale vymstilo. Během domácího večírku s kamarádkou Kirsty nevědomky vypila otrávený alkohol a to, co vypadalo jako příšerná kocovina, se brzy zvrtlo v noční můru. Kirsty zemřela.
Nebezpečí číhá všude
Zoufalá rodina čekala dlouhé měsíce na odpovědi. Pitva nakonec potvrdila, že příčinou smrti byla otrava methanolem. Rodina zdůrazňuje, že ženy byly opatrné a kupovaly alkohol od dodavatele zásobujícího luxusní restaurace a hotely.
Matka Margaret nyní vede kampaň za zvýšení povědomí, aby se podobným tragédiím zabránilo. „Neexistuje způsob, jak to poznat. Může se to stát komukoli,“ důrazně varovala.
Tvrdí, že podobné případy se objevují i v dalších turistických destinacích, například v Řecku a Španělsku. Upozorňuje také na příznaky otravy, aby lidé neudělali osudovou chybu a nešli si lehnout s tím, že jde jen o špatnou kocovinu.
Originální lahve se znovu plní
Margaret upozorňuje, že v turistických destinacích, jako jsou Laos, Indonésie nebo Thajsko, může být alkohol v barech a koktejlech falšovaný. Prázdné originální lahve se znovu plní a prodávají. Zločinci do nich přidávají methanol, aby snížili náklady.
„Turisté by měli prázdné lahve rozbít, aby je zločinci nemohli znovu použít a naplnit. Ani zapečetěná láhev není zárukou bezpečí, padělky vypadají velmi věrohodně,“ varuje Margaret. Rodina doporučuje nepít panáky ani koktejly, kde není jasné složení, a raději pít pivo nebo si koupit alkohol v duty free a uchovávat ho v hotelu.
Nikdo nebyl za Kirstyinu smrt potrestán, láhev byla dávno vyhozená, než se zjistila skutečná příčina. Margaret tvrdí, že vlády často chrání turistický průmysl před negativní publicitou.
