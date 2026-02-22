Bestiální vražda Jany a Emy (†11): Jozef o jejich smrti mluvil měsíc předem! Po masakru v klidu dopil vodku
Nové detaily z vyšetřování tragédie v Levicích odhalují mrazivé pozadí vztahu obviněného Jozefa a jeho obětí. Usnesení o vazbě značí, že muž svou agresi stupňoval dlouho před osudným dnem. Šokujícím zjištěním je fakt, že měsíc před vraždou opakovaně volal na linku 158 a oznamoval, že Jana a malá Emka jsou po smrti.
Podle soudního dokumentu odstartovala tragédii banální hádka o peníze. Poté, co se Jana (†45) po výměně názorů vzdálila na toaletu, Jozef (40) dle svých vlastních slov „nevěděl, co to do něj vjelo“. Z odkapávače sebral kuchyňský nůž a na svou ex-partnerku zaútočil ve chvíli, kdy vycházela ven.
Scéna jako z hororu
Zasadil jí rány, které zasáhly plíce a srdečnici. Masivní krvácení do hrudní dutiny bylo pro ženu smrtelné. Tím však jeho běsnění neskončilo. V obývacím pokoji si všiml malé Emy, jak se natahuje po mobilním telefonu ve snaze přivolat pomoc. Pohled na dítě v něm vyvolal další vlnu vzteku.
Jozef k dívence přistoupil a zasadil jí 12 bodnořezných ran, převážně do oblasti krku. Podle pitevní zprávy dvě z těchto ran přeťaly krční tepnu a žílu. Když se těžce zraněná matka pokusila dceři pomoci, zaútočil na ni znovu a v útoku pokračoval, dokud obě neztichly.
Jeho zuřivost se přenesla i na nevinné zvíře. Vyšel do mezipatra, kde začal štěkat rodinný vlčák. Psa, jenž se snažil bránit svůj domov, bodl šestkrát do břicha. Poté si svlékl zakrvácenou mikinu, v kuchyni vypil láhev vodky a u těl obětí usnul. Policisté ho našli v hlubokém spánku přímo na místě činu.
Policie o jeho agresi věděla
Nové informace slovenských médií potvrzují, že rodina žila v neustálém strachu. Jana vztah ukončila už v lednu kvůli alkoholismu a chorobné žárlivosti a biologický otec Emy vypověděl, že policie u nich zasahovala už měsíc před vraždou.
Jozef totiž opakovaně volal na linku 158 a policii tvrdil, že matku s dcerou ubodal právě tatínek malé Emky. Tyto incidenty tehdy hlídky vyhodnotily pouze jako přestupky proti občanskému soužití. Dnes působí jako mrazivá předszvěst.
Pachatel se ke všemu přiznal a ve vazbě čeká na soud. Vzdal se práva podat stížnost a v případě prokázání viny mu hrozí doživotí.
