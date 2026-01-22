Vše začalo tím, že v sobotu po 23. hodině večer zastavili dopravní policisté u obce Bořice řidičku vozu Renault Thalie. V autě s ní cestovala celá její rodině. Vezla přítele (40) a děti (8, 11).
„Při zkoušce na přítomnost alkoholu nadýchala přes dvě promile a také vyšlo najevo, že se jedná o neřidičku, neboť nesplnila podmínky pro vrácení řidičského průkazu,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková. Žena totiž už dříve přišla o řidičák a nepožádala si o jeho vrácení. Po provedených úkonech jí policisté zakázali další jízdu.
Na podruhé už dojela
To však žena nerespektovala a za volant si znovu sedla. O necelou hodinu později nedaleko obce Spáňov, pár kilometrů od Bořic, jiná policejní hlídka zastavila k silniční kontrole stejné vozidlo ve stejném složení osádky.
„Při dechové zkoušce žena nadýchala již nižší hodnotu přes jeden a půl promile, a jelikož bylo zřejmé, že řidička nerespektovala zákaz další jízdy, policisté ji nasadili na vozidlo botičku,“ dodala Červenková. Ženu teď policisté vyšetřují pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
VIDEO: Šofér na Blanensku nadýchal přes 4 promile.
Šofér na Blanensku nadýchal přes 4 promile