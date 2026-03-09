Všímavou ženu nenechal chladným pohled na dva školáky, kteří vypadali tak, že o sobě moc nevědí. Žena proto zavolala na linku strážníkům. Ti po příjezdu na křižovatku ulic Němejcova a Zámečnická skutečně našli dva kluky, kteří vůbec nevypadali dobře.
„Jeden ležel na zemi. Strážníci je zkontrolovali a ukázalo se, že jde o patnáctileté chlapce, kteří přiznali, že zkoušeli vaporizér s obsahem THC a podle svých slov pili také alkohol,“ popsali strážníci na sociální síti.
Jednomu z chlapců se vzápětí udělalo špatně. „Vzhledem k jejich věku i zjevné intoxikaci byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a o celé situaci byla informována také PČR. Po příjezdu záchranné služby si záchranáři oba chlapce převzali do péče,“ pokračovali strážníci. Ti také neprodleně informovali rodiče o stavu jejich dětí a případ je nadále v šetření.
