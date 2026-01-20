„Fyzickému útoku předcházela hádka,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Nejdříve vyřadil „z provozu“ prvního muže, kterému dal takovou ránu pěstí, že upadl na zem. Tady do něj agresor ještě kopal. Pak se vrhl na druhého muže (27), jehož také udeřil pěstí.
Incident se odehrál už 21. prosince okolo druhé hodiny před klubem v Divadelní ulici. Policisté ale o všem informovali až nyní. Podezřelým z útoku je muž (23). Toho muže trestně stíhají pro podezření ze spáchání trestního činu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví.
„V rámci prověřování jsme získali fotografie z kamerového systému, na kterých je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení. Žádáme občany, pokud muže poznají, ať se nám přihlásí na nejbližší obvodní oddělení, nebo zavolají na tísňovou linku,“ dodal Raindlová.