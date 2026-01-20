Obětí neukázněných návštěvníků se stala dospělá samice makaka lvího. Nevhodná strava způsobila opici zneprůchodnění střeva, následné odumírání tkání a otravu. Veterináři se tak museli uchýlit k eutanazii a zvíře uspali.
„Právě makakům lidé často házejí jídlo do výběhu, nebo ho prostrkávají přímo do klece. Třeba i ovoce, které opice běžně jedí, může být pro ně nebezpečné, a to když je ho moc,“ řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.
Před 12 lety klokan
Makaky lví pocházející z Indie chová zoo už 45 let. Jsou vzácné, neboť jsou zařazeny do evropského záchranného programu. V zoo v Plzni teď zůstal už jen samec a tři samičky. „Nikdy se nám nestalo, že bychom o nějakou opici takhle přišli. Naposledy nám ale lidé v roce 2014 překrmili klokana a ten uhynul,“ dodal Vobruba.
VIDEO: Šimpanzi v plzeňské zoo mají nově upravený výběh.(2023)
Šimpanzi v plzeňské zoo mají nově upravený výběh. Romana Vébrová