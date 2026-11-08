Precizní barokní stroj začal poprvé ukazovat čas za opata Oldřicha v roce 1686. Do dnešních dnů se mechanizmus nezměnil, vše drží jen klínky a čepy. Prostě stará dobrá kovářská a zámečnická práce.
Aby hodiny měřily čas i nadále, stará se o ně už sedmým rokem Pavel Novák (56). „Každý den k nim musím zdolat 104 schodů na dvacet metrů vysokou věž. Pak vytáhnu čtyři závaží do výšky deseti metrů. Celkem to je 607 kg, klikou otočím čtyřsetkrát. Je to docela fuška,“ popsal Novák.
Denně hodinový stroj také naolejuje a jednou za čas kladivem doklepne klínky. „To je celá údržba, hodiny jsou totiž složené bez jediného šroubku a fungují takhle celá staletí,“ dodal Novák. Jedinou známu opravou prošly v roce 1720, kdy se k nim přidal ciferník, což je už 306 let.
Záhada po úmrtí
Štafetu péče o unikátní stroj převzal od Roberta Drozdy (†71), který před sedmi lety zemřel. „Učil jsem se u něj. Rád cestoval, tak jsem za něj u hodin zaskakoval. Říkal mi, že by si přál, aby to s nimi dotáhl na půl století. Tohle se mu nesplnilo, nakonec to bylo bez měsíce 40 let, co o hodiny pečoval. Když zemřel, týden na jeho počest nešly, rozběhly se až po jeho pohřbu,“ podotkl Novák.
Jedinečné hodiny mají hned šest ciferníků. Na čtyřech velkých, z každé strany věže, ukazují ručičky celé hodiny. Na dvou menších, protilehlých, minuty. Výsledný čas je součtem údajů z obou. Čas také hlasitě oznamují tři bicí mechanizmy. Jeden odbíjí každou čtvrthodinu, druhý oznamuje jen celé hodiny a třetí se k němu v celých hodinách přidá.
Skrytý unikát
„Hodinový stroj kromě těch, kteří se o něj starali, nikdo desítky let, možná i staletí, neviděl. Až na dva roky v minulosti, kdy jsme hodiny výjimečně zpřístupnili, se k nim lidé mohli podívat až letos. Prostě těch, co stroj spatřili, zatím není mnoho,“ řekla zástupkyně kastelána Vendula Berčková.
Ukázat vzácný hodinový stroj lidem umožnila rekonstrukce sýpky. Ta začala před třemi lety a vyšla na 55 miliónů. „Jsou nová okna, střecha, rekonstruovaly se krovy a opravily vnitřky a zvenku věž, která dostala bílou fasádu, a také ciferníky hodin. Kompletně se udělalo i monumentální vstupní schodiště. Zbývá dodělat sýpku ještě zvenku,“ uvedla Berčková.
Prohlídky sýpky s jedinečným barokním strojem začnou po zimní přestávce opět v březnu.