Zlodějíčci po kouskách rozebrali dům na Teplicku: Ukradli obklady, topení i kameny! Škoda 22 milionů

Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Autor: avi - 
27. února 2026
10:41

V centru Teplic si bandička zlodějů vyhlédla pětipatrový dům. Rozhodli se ho vybílit a trochu si tím přivydělat. Kousek po kousku odváželi topení, obklady, dlažbu i kovové trubky. Mravenčí práce procházela zlodějíčkům nepozorovaně několik dní, dokud neudělali osudovou chybu. Ukradené věci prodávali na internetu.

Bandičce zlodějíčků poctivá práce nevoněla a tak se dali na dráhu zločinu. V centru Teplic si vyhlídli pětipatrový dům v rekonstrukci a jali se ho rozebírat kousek po kousku. Tři muži vlezli dovnitř přes otevřené okno v přízemí a neobydlený dům začali pečlivě prohledávat a vytipovávat, co všechno jde zpeněžit. Nejspíše razili heslo, že když už něco dělám, tak pořádně a rozhodli se netroškařit.

Brali vše, co bylo po ruce

Jako první jim do oka padly měděné trubky a kabely. „Ze zdí vytrhali kabely a demontovali trubky z topných těles,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Toho si nikdo nevšiml, a tak se poháněni pocitem nepolapitelnosti vraceli do domu několik dnů. „Věci odváželi buď vozidlem, nebo ručně na kolečku do jejich garáže,“ popsala mluvčí postup zlodějů.  

Z domu postupně odvezli vše, co jim padlo pod ruku. „21 kusů zabalených topných těles, obklady, dlažbu, stavební materiál a ozdobné kameny,“ vyjmenovává policejní mluvčí ukradené věci. Dům tak doslova vybílili.

Zásadní chyba

Kovy prodali do sběrny, u ostatních věcí udělali zásadní chybu. Když ukradené věci nabízela žena na internetu, inzerát neunikl všímavému oku dělníka, který dům rekonstruoval. Informoval policii a tehdy spadla klec.

Netrvalo dlouho, policisté čtveřici vypátrali a ta teď bude mít u soudu, co vysvětlovat. Škoda se vyšplhala na neuvěřitelných 22 milionů korun.

Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.
Zloději vybílili dům zrekonstruovaný dům.

Video  Policie pátrá po "hotelovém fantomovi"  - PČR
Video se připravuje ...

Témata:
krádežzlodějitrestný činzloději kovůTepliceInternetokres Teplicedlažbaobklad
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Na Slovensku oplakávají Patrasovou! Policie vydala prohlášení
Na Slovensku oplakávají Patrasovou! Policie vydala prohlášení
Aha!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
ČEZ rozjel prodej větrných parků v Německu a ve Francii. Ve hře je přes 10 miliard
ČEZ rozjel prodej větrných parků v Německu a ve Francii. Ve hře je přes 10 miliard
e15
Klíčový boj Plzně nevyšel, ale český náskok narostl. Desítka a Liga mistrů je blízko!
Klíčový boj Plzně nevyšel, ale český náskok narostl. Desítka a Liga mistrů je blízko!
iSport
Pokémoni slaví 30 let: Jak se z nápadu milovníka hmyzu stal fenomén a co zbylo z někdejší pokémanie dnes?
Pokémoni slaví 30 let: Jak se z nápadu milovníka hmyzu stal fenomén a co zbylo z někdejší pokémanie dnes?
Reflex
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Lidé a země