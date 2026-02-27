Zlodějíčci po kouskách rozebrali dům na Teplicku: Ukradli obklady, topení i kameny! Škoda 22 milionů
V centru Teplic si bandička zlodějů vyhlédla pětipatrový dům. Rozhodli se ho vybílit a trochu si tím přivydělat. Kousek po kousku odváželi topení, obklady, dlažbu i kovové trubky. Mravenčí práce procházela zlodějíčkům nepozorovaně několik dní, dokud neudělali osudovou chybu. Ukradené věci prodávali na internetu.
Bandičce zlodějíčků poctivá práce nevoněla a tak se dali na dráhu zločinu. V centru Teplic si vyhlídli pětipatrový dům v rekonstrukci a jali se ho rozebírat kousek po kousku. Tři muži vlezli dovnitř přes otevřené okno v přízemí a neobydlený dům začali pečlivě prohledávat a vytipovávat, co všechno jde zpeněžit. Nejspíše razili heslo, že když už něco dělám, tak pořádně a rozhodli se netroškařit.
Brali vše, co bylo po ruce
Jako první jim do oka padly měděné trubky a kabely. „Ze zdí vytrhali kabely a demontovali trubky z topných těles,“ potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Toho si nikdo nevšiml, a tak se poháněni pocitem nepolapitelnosti vraceli do domu několik dnů. „Věci odváželi buď vozidlem, nebo ručně na kolečku do jejich garáže,“ popsala mluvčí postup zlodějů.
Z domu postupně odvezli vše, co jim padlo pod ruku. „21 kusů zabalených topných těles, obklady, dlažbu, stavební materiál a ozdobné kameny,“ vyjmenovává policejní mluvčí ukradené věci. Dům tak doslova vybílili.
Zásadní chyba
Kovy prodali do sběrny, u ostatních věcí udělali zásadní chybu. Když ukradené věci nabízela žena na internetu, inzerát neunikl všímavému oku dělníka, který dům rekonstruoval. Informoval policii a tehdy spadla klec.
Netrvalo dlouho, policisté čtveřici vypátrali a ta teď bude mít u soudu, co vysvětlovat. Škoda se vyšplhala na neuvěřitelných 22 milionů korun.
