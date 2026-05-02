Erik popravil manželku s dcerou (†2 měs.): Masakr sekáčkem!
Od hrůzné vraždy v Německu uplynulo půl roku. Slovenský biolog měl v Düsseldorfu zabít svou ženu i malou dcerku kuchyňským sekáčkem. Na konci dubna začal soud. Vědec se údajně k ohavnému činu přiznal. Měl trpět silnými psychickými problémy a zároveň přestat brát léky. Souhra okolností vyústila ve dvojnásobnou vraždu, ze které si obžalovaný nic nepamatuje. Slovák skončil na psychiatrické klinice.
Na konci listopadu loňského roku vyjela policie v německém Düsseldorfu k hrůznému činu. Slovenský biolog Erik (44) osudného večera údajně zavraždil kuchyňským sekáčkem manželku Ruimin (†31) i dvouměsíční dcerku Linnu. Následně se měl neúspěšně pokusit o sebevraždu, poté zavolal záchranku.
Na první pohled ideální rodina se tak během večera změnila na odstrašující příklad. Vědec pracující na místní univerzitě měl dlouhodobě trpět psychickými problémy, ze kterých se léčil. V pondělí 27. dubna začal soud. Přestože došlo ke dvojnásobné vraždě, Erik prozatím není obžalovaný z usmrcení. Soud zahájil takzvaný bezpečnostní postup, uvedl deník Bild. Neposlal ho do vazby, ale do psychiatrické léčebny.
K násilnému činu se Erik přiznal skrze právníka. „Je to pravda. Zabil svou ženu a dítě,“ řekl advokát u soudu. Dodal ale, že si vědec nic nepamatuje. „Vzpomínám, že jsem se probudil s nožem v ruce,“ měl popsat sám obžalovaný. Hlasy a obrazce ho měly k vraždění nabádat.
Slovák měl už v minulosti diagnostikovanou schizofrenii a sebevražedné sklony. Doktoři mu předepsali léky a vše směřovalo na dobrou cestu. Erik na pracovním výjezdu potkal svou budoucí ženu Ruimin z Číny, se kterou se v roce 2024 oženil. O rok později se jim narodila okouzlující dcerka. Nikdo z okolí netušil, jakým směrem se osud rodiny bude ubírat.
Protože vše vypadalo nadějně, Erik v domnění, že je vyléčený, vysadil předepsanou medikaci. Podle serveru Plus JEDEN DEŇ mělo být upuštění od léků fatální chybou. Biologovi se údajně opět spustila paranoidní psychóza, která mohla zapříčinit brutální vraždění.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
