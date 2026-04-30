Šílenec kladivem napadal lidi na ulici! Zranil i policisty

Křižovatka, v Šindžuku, Tokio, Japonsko.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
30. dubna 2026
08:00

Japonec ozbrojený kladivem zranil v Tokiu pět lidí včetně tří policistů. Muž (44) nejprve v blízkosti svého bydliště napadl dva teenagery. Jeden z nich utrpěl vážné zranění v obličeji, druhý lehké poranění ramene.

Na místo činu dorazilo několik policistů, které útočník nejprve postříkal neznámou látkou, a pak rovněž napadl kladivem, informovala japonská tisková agentura Kjódó.

Motiv jeho činu zatím není známý. Městská policie v Tokiu se k případu odmítla vyjádřit, napsala agentura AFP.

Násilné trestné činy jsou v Japonsku vzácné; země má nízkou míru vražd a jedny z nejpřísnějších zákonů o držení střelných zbraní na světě.

Témata:
policienásilízraněnízbraňkladivolátkaagresorTokioJaponsko
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Pravda o domácnosti Brzobohatých odhalena: Hádky a rvačky
Aha!
Nejlepší přání k čarodějnicím 2026: Vtipné SMS pro kamarádky i kolegyně
Dáma.cz
Češky děti chtějí, ale realita jim hází klacky pod nohy. O dalším potomkovi nerozhodují hodnoty, ale podmínky
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Škodě Auto prudce vzrostl zisk. Automobilku táhla poptávka po elektromobilech
e15
Baník se mění, on zůstává. Kdo je nedotknutelný muž, který v klubu ustál všechny krize?
iSport
Parazit, paskvil a&amp;nbsp;hypochondr: Za Turka i Klempíře nese odpovědnost pouze jediný člověk
Reflex
Tip na výlet: Po vodě z Otrokovic poprvé až do Hodonína. Baťův kanál startuje novou sezonu
Lidé a země