Šílenec kladivem napadal lidi na ulici! Zranil i policisty
Japonec ozbrojený kladivem zranil v Tokiu pět lidí včetně tří policistů. Muž (44) nejprve v blízkosti svého bydliště napadl dva teenagery. Jeden z nich utrpěl vážné zranění v obličeji, druhý lehké poranění ramene.
Na místo činu dorazilo několik policistů, které útočník nejprve postříkal neznámou látkou, a pak rovněž napadl kladivem, informovala japonská tisková agentura Kjódó.
Motiv jeho činu zatím není známý. Městská policie v Tokiu se k případu odmítla vyjádřit, napsala agentura AFP.
Násilné trestné činy jsou v Japonsku vzácné; země má nízkou míru vražd a jedny z nejpřísnějších zákonů o držení střelných zbraní na světě.
