Bitka řidičů přímo na silnici: Létaly pěsti i berle!
Slovensko obletělo video potyčky uprostřed bratislavské „čtyřproudovky“. Dva řidiči vystoupili z vozidel a začali se bezhlavě rvát. Po chvilce se do bitky přidaly i dvě spolujezdkyně. Incident eskaloval a kolem rvačky zastavovali další řidiči, kteří se situaci snažili uklidnit. Policie případ vyšetřuje.
V Bratislavě došlo v neděli 5. dubna kolem poledne k obrovské potyčce. Uprostřed čtyřproudové silnice nedaleko zoo zastavila dvě vozidla, řidiči vystoupili a začali se rvát. Po chvilce z jednoho auta vystoupily dvě spolujezdkyně, které na protivníka zaútočily ortopedickou berlí.
Situace stále eskalovala. Rvačka donutila kolemjedoucí auta zastavit a pokusit se o uklidnění situace. Podle TV JOJ nikdo nepodal trestní oznámení, a proto zůstává otázkou, co se mezi řidiči stalo.
Policie případ vyšetřuje jako přečin nebezpečného vyhrožování současně s přečinem výtržnictví. Na sociálních sítích prosí veřejnost o pomoc s identifikací účastníků konfliktu, popřípadě svědky události o informace.
