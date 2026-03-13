Desítky lidí se na Slovensku popraly kvůli jídlu: Mačety, pálky i lopaty!

Ve slovenské osadě se porvalo 100 lidí kvůli jídlu!
Ve slovenské osadě se porvalo 100 lidí kvůli jídlu!
Bitky se zúčastnilo na sto místních, použili lopaty, mačety a tyče.
Bitky se zúčastnilo na sto místních, použili lopaty, mačety a tyče.
Vše začalo kvůli rodinné hádce o jídlo.
Autor: kjm - 
13. března 2026
11:08

Ve slovenské osadě Krompachy došlo k masivní hromadné rvačce. Zúčastnit se jí mělo na 100 lidí! Konflikt původně vznikl mezi blízkými příbuznými, postupně se však rozšířil. Při bitce dostal po hlavě lopatou teprve šestiletý chlapec a skončil v nemocnici. Záminkou měl být spor o jídlo.

Celý konflikt nejprve začal v užším rodinném kruhu. Hádka se však postupně rozrůstala a začalo se do ní zapojovat stále více lidí. Podle informací policie jich nakonec mělo být zhruba sto. Místní se vybavili palicemi, mačetami a lopatami a pustili se do sebe.

Důvod celé šílené bitvy je naprosto směšný. „Stalo se to kvůli jídlu, které jsem uvařila. Přišla na mě jeho matka, sestra, všechny se přišly prát,“ popsala pro TV Joj jedna z účastnic bitky. „No a pak si toho všimli mí bratři a přidali se na mou stranu,“ dodala. Na místo vyrazily čtyři policejní jednotky v doprovodu psovodů. 

„V nemocnici AGEL Krompachy jsme ošetřili 10 lidí na chirurgické ambulanci, jeden muž se středně těžkými zraněními byl hospitalizovaný na chirurgickém oddělení,“ popsala mluvčí sítě nemocnic Jarmila Ševčíková. V nemocnici skončil i šestiletý chlapec, ten však musel být kvůli vážnosti svého poranění převezen do Dětské fakultní nemocnice v Košicích.

„Vnuk už je po operaci. Díky bohu, nevinný chlapec a dostal lopatou po hlavě. Nevím, co bude dál, ale doufám, že už je při vědomí,“ řekla hochova babička Marcela Macková. V souvislosti s případem policisté obvinili jednadvacetiletého muže z výtržnictví.

Video  Ve slovenském supermarketu vypukla tvrdá rvačka ve frontě u pokladny.  - Policie SR
Video se připravuje ...

Ve slovenské osadě se porvalo 100 lidí kvůli jídlu!
Ve slovenské osadě se porvalo 100 lidí kvůli jídlu!
Bitky se zúčastnilo na sto místních, použili lopaty, mačety a tyče.
Bitky se zúčastnilo na sto místních, použili lopaty, mačety a tyče.
Vše začalo kvůli rodinné hádce o jídlo.

Témata:
rvačkabitkaSlovenskonemocniceAgellopataKrompachyjídlozranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Slováček obešel vdovu po Gottovi: O Karlovi můžu říkat, co chci
Slováček obešel vdovu po Gottovi: O Karlovi můžu říkat, co chci
Aha!
Dnes je pátek třináctého. Proč se říká, že je smolný, a co si o tom myslí astrolog?
Dnes je pátek třináctého. Proč se říká, že je smolný, a co si o tom myslí astrolog?
Dáma.cz
Favoritka z olympiády v Paříži skončila kariéru ve 24 letech. Teď poprvé vysvětluje proč
Favoritka z olympiády v Paříži skončila kariéru ve 24 letech. Teď poprvé vysvětluje proč
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Stávka kurýrů Woltu ani Foodoře byznys nezkazila. Lidé upínají naděje k novému zákonu
Stávka kurýrů Woltu ani Foodoře byznys nezkazila. Lidé upínají naděje k novému zákonu
e15
Surovčíkův autentický rozhovor: Je brankář Sparty osobnost, nebo kaskadér?
Surovčíkův autentický rozhovor: Je brankář Sparty osobnost, nebo kaskadér?
iSport
Petr Havel: Konec snů o levnějších potravinách. Válka na Blízkém východě je zdraží
Petr Havel: Konec snů o levnějších potravinách. Válka na Blízkém východě je zdraží
Reflex
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Lidé a země