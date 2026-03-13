Desítky lidí se na Slovensku popraly kvůli jídlu: Mačety, pálky i lopaty!
Ve slovenské osadě Krompachy došlo k masivní hromadné rvačce. Zúčastnit se jí mělo na 100 lidí! Konflikt původně vznikl mezi blízkými příbuznými, postupně se však rozšířil. Při bitce dostal po hlavě lopatou teprve šestiletý chlapec a skončil v nemocnici. Záminkou měl být spor o jídlo.
Celý konflikt nejprve začal v užším rodinném kruhu. Hádka se však postupně rozrůstala a začalo se do ní zapojovat stále více lidí. Podle informací policie jich nakonec mělo být zhruba sto. Místní se vybavili palicemi, mačetami a lopatami a pustili se do sebe.
Důvod celé šílené bitvy je naprosto směšný. „Stalo se to kvůli jídlu, které jsem uvařila. Přišla na mě jeho matka, sestra, všechny se přišly prát,“ popsala pro TV Joj jedna z účastnic bitky. „No a pak si toho všimli mí bratři a přidali se na mou stranu,“ dodala. Na místo vyrazily čtyři policejní jednotky v doprovodu psovodů.
„V nemocnici AGEL Krompachy jsme ošetřili 10 lidí na chirurgické ambulanci, jeden muž se středně těžkými zraněními byl hospitalizovaný na chirurgickém oddělení,“ popsala mluvčí sítě nemocnic Jarmila Ševčíková. V nemocnici skončil i šestiletý chlapec, ten však musel být kvůli vážnosti svého poranění převezen do Dětské fakultní nemocnice v Košicích.
„Vnuk už je po operaci. Díky bohu, nevinný chlapec a dostal lopatou po hlavě. Nevím, co bude dál, ale doufám, že už je při vědomí,“ řekla hochova babička Marcela Macková. V souvislosti s případem policisté obvinili jednadvacetiletého muže z výtržnictví.