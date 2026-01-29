Mladíka (18) v Teplicích brutálně napadlo 12 lidí: Zlomenina v obličeji a operace

Autor: jel - 
29. ledna 2026
10:55

Velká bitka se strhla minulý rok koncem listopadu před jednou z teplických restaurací. Na teprve osmnáctiletého mladíka měla po slovní rozepři zaútočit skupina asi 12 lidí. Napadený skončil se zlomeninou v obličeji a musel podstoupit operaci.

K události došlo 21. listopadu 2025 mezi desátou a jedenáctou hodinou večer před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. „Skupina asi 12 osob po slovní rozepři napadla pěstmi a kopy 18letého mladíka. Ten utrpěl zlomeniny v oblasti obličeje, se kterými musel být operován,“ sdělila policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že případ vyšetřují jako výtržnictví a ublížení na zdraví.

Nyní se kriminalisté snaží ztotožnit osoby z videozáznamu, který byl během rvačky pořízen. „Pokud někoho z nich poznáte, obraťte se na kteroukoliv policejní stanici nebo zavolejte na linku 158,“ dodala mluvčí. Dále žádá také o to, aby se přihlásili i další svědci události, kteří by mohli k věci cokoli říct.

