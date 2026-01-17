Agresivní smečka psů napadla důchodce: Trhali ho ze všech stran! Neútočili poprvé
Starší muž si prožil noční můru. Ve Veľké Lomnici pod Tatrami ho napadla agresivní smečka psů. Důchodce se snažil bránit zuby nehty, ale nakonec ho povalili na zem a bez přestávky do něj ze všech stran hryzali. Pomohl až příjezd policejní hlídky. Psi neútočili poprvé.
Video, které zběsilý útok zachycuje, natočila svědkyně z okna, než zavolala napadenému důchodci (67) pomoc. Sama se přitom snažila psy odehnat křikem, ven se vyjít bála.
Na šokujících záběrech vidíme muže, kterého zuřivá smečka psů obklíčila a ze které nebylo úniku. Muž se snažil útok ustát. Agresivní psi povalili muže na zem a nepřestávali hryzat. Důchodce se nevzdával a snažil se bránit, jak se dalo. Po útoku zůstaly na místě stopy krve. Muž byl transportován do nemocnice v Popradě.
Útratí je
Majitelka volně pobíhajících psů se pro TV Noviny vyjádřila. „Samozřejmě, že mně je to líto, protože napadli člověka. No bohužel.“ Tvrdí, že v čase napadení nebyla doma, ale u lékaře. „Nevím, jestli ty psy někdo naschvál vypustil nebo co, ale byli zabezpečení. Já jsem měla všechno pozamykané,“ uvedla.
To však vyvrací sousedé, kteří uvedli, že se psy byly problémy už v minulosti a podobný útok byl jen otázkou času. Starosta obce Peter Duda potvrdil, že na majitelku tlačili, aby si psy zabezpečila a aby nepobíhali volně po ulici. „Všichni máme svázané ruce,“ rozčiloval se nad benevolentní legislativou.
Pár hodin po děsivém útoku byly kotce pro psy prázdné a majitelka odmítala sdělit, co se se psy stalo. „Zítra budou utraceni,“ oznámila bez emocí další osud psů.
