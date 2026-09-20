Malba, vytvořená k 70. výročí Havířova obsahuje více než 30 motivů inspirovaných výtvarnými díly, architekturou, sgrafity, plastikami, mozaikami, sochami i lokálním streetartem napříč městem.
„Podařilo se mi dokončit dílo, které jsem dlouho plánoval, ladil a ve finále skoro měsíc maloval. Mural, který je poctou umělcům, architektům a řemeslníkům, kteří se podíleli na utváření našeho města a umění ve veřejném prostoru,“ řekl Khoma.
Nečekané objevy v ulicích
Cílem podle něj bylo propojit díla, která ho odmalička fascinovala a upozornit na bohatost výzdoby jeho domovského města.
„Při rešerších a toulkami městem jsem sám objevoval další a další díla, kterých jsem si nikdy nevšiml. Přitom tady žiju 40 let,“ přiznal streetartový umělec.
K muralu náleží i QR kód, který kromě informací o samotné malbě zobrazí i uměleckou mapu Havířova, tedy místa, která Khomovo dílo inspirovala.
Propojuje tři města
Slavnostní odhalení muralu se uskutečnilo za účasti zástupců Havířova, Karviné a polského města Jastrzębie-Zdrój. Dílo je součástí projektu MURAL.GO, který propojuje tři partnerská města, rozšiřuje přeshraniční streetartovou trasu o nové muraly a snaží se dostat současné umění do ulic.
„Věřím, že se stane jeho přirozenou součástí a zároveň připomene, že veřejný prostor může být místem pro setkávání, kreativitu i nové nápady,“ řekla primátorka Iveta Kočí Palkovská.
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