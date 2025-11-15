Abstraktní malba s názvem Proud se táhne 260 metrů na ploše 485 metrů čtverečních. „Součástí malby je grafický záznam okolního zvuku, zejména šumění řeky Svratky, který autorka přenesla do kresby,“ uvedla ředitelka Domu umění města Brna Terezie Petišková.
Velká podpora
Michaela by kvůli zrakovému omezení rozsáhlou malbu sama nezvládla. Své návrhy, které vznikaly také v konzultaci s vedoucí ateliéru malby Patricií Fexovou, za podpory rodičů i asistenčního psa Anežky, připravila pro Lukáše Veselého. Zkušený tvůrce muralů ze spolku Malujeme jinak přenesl její návrh na zeď technikou vysokotlakého stříkání.
Vznik velkorysého muralu na Táborského nábřeží iniciovala radnice Brno-střed, která ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna a Odborem kultury Magistrátu města Brna pověřila jeho uskutečněním Dům umění města Brna. Korzo na nábřeží Svratky se tak nyní stalo i výtvarným zážitkem.