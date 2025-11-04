Objízdná trasa pro místní vede přes Mlýnské nábřeží, ulicí Hradiska a po zpevněné silnici, která byla původně polní cestou. Už první dojem ze soboty, kdy opatření vstoupilo v platnost, nevěstil nic dobrého.
„Je to tady úzké, auta se stěží vyhnou. Jestli to bude skutečně trvat celé dva roky, tak se máme na co těšit,“ stěžoval si pan Josef, který v ulici Hradiska bydlí několik desetiletí.
Majitelé pozemků staví „barikády"
Celý úsek hlídají kamery. Každý, kdo nemá povolení, riskuje pokutu. „Chtěl jsem na zimu dát autu pauzu, proto jsem nežádal o výjimku. Mám ale devadesátiletou mámu a když bude potřebovat k lékaři nebo do nemocnice, tak mi dají flastr. Asi zkusím, jestli mi povolení ještě vystaví. Jinak nezbude, než volat záchranku,“ přemítal další z obyvatel ulice.
Další problém spočívá na začátku vyasfaltované cestičky, kde se majitelé soukromých snaží objížďce přes svůj majetek různě bránit. Minulý týden cestu autobusu stěžovaly kameny a natažená páska, nyní to byl květináč.
Minibus linky X75, který tu na objížďce vozícestující, tak v místě vymanévruje s velkými obtížemi. „Pro průjezd minibusu budou muset být zábrany odsunuty. Dopravní situaci samozřejmě budeme sledovat a vyhodnocovat. Naší snahou je zajistit obyvatelům Obřan a potažmo také Bílovic, odkud jede linka X75, spojení s městem,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
O posunutí zábran jsou majitelé pozemků připravení jednat, pokud je magistrát osloví a splní jejich podmínky.
Několik etap
První etapa prací, která začala v sobotu 1. listopadu, má skončit příští rok v květnu. Poté budou následovat další dvě etapy. Celkem má být vyměněna stará vodovodní síť v délce 1200 metrů. Do běžného provozu se Fryčajova ulice vrátí až na podzim 2027.
VIDEO: Na Arenu Brno za 5,7 miliardy už sázejí střechu.
Na Arenu Brno za 5,7 miliardy už sázejí střechu TV Blesk Zdeněk Matyáš
Na Arenu Brno za 5,7 miliardy už sázejí střechu TV Blesk Zdeněk Matyáš