Přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 na jihu Brna, která je součástí rozšíření dálnice D1 na šest pruhů, začne v noci z pátku na sobotu.
„Do začátku ledna se bude jezdit po D1 oběma, ač zúženými, pruhy v každém směru. Od 6. ledna se zavře jeden jízdní pás. Silničáři i policisté čekají od počátku značné dopravní komplikace. Kolony se zde v době dopravní špičky tvoří i za běžného provozu,“ uvedli shodně generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl a zástupce vedoucího jihomoravské dopravní policie Lubomír Sedlák.
Čekají se kilometrové kolony
Stavba bude stát 3,2 miliardy a trvat bude dva roky. Místem projede až 80 tisíc aut denně s velkým podílem nákladní a tranzitní dopravy. Po zkušenosti z rozšiřování sousedního úseku D1 mezi 194. a 196. kilometrem lze předpokládat, že kolony kamionů mohou být kilometry dlouhé.
„Předpokládáme, že se kolony začnou tvořit ještě před sjezdem na Blučinu. Při dojezdech do kolon přitom vznikají nehody s tragickými následky, kdy řidiči nedobrzdí a narazí do auta před sebou,“ připomněl policista Sedlák.
Od ledna zavřou další pás
První velký stavební zásah do křižovatky začne 6. ledna, kdy se na D1 uzavře jízdní pás ve směru na Vyškov. Už nyní je zavřený nájezd z Brna na Prahu a také se uzavře nájezd z Ostravy do Brna. „Další směry prakticky nelze uzavřít, protože doprava na nich je extrémně intenzivní. Proto budou při stavbě vznikat provizorní sjezdy a nájezdy, než se postaví nové,“ upozornil Mátl.
Současná křižovatka má podobu čtyřlístku, nicméně nestačí současné intenzitě dopravy. Proto vzniknou nové přímé sjezdové a nájezdové větve, které zajistí větší plynulost dopravy, protože se nebudou tak jako dnes potkávat auta při sjezdu a nájezdu.
Jiné trasy
Silničáři a policisté také doufají, že si řidiči kamionů najdou i jiné cesty a částečně brněnskému dálničnímu uzlu uleví. Od Bratislavy lze sjet směrem na Ostravu například už v Břeclavi a jet po silnici I/55 a následně dálnici D55. Mezi Prahou s Ostravou lze využít dálnici D35, kde se ještě letos otevřou dva nové úseky a příští rok další.
Naopak cestu z Rakouska na Prahu přes Znojmo silničáři nedoporučují. „Ve Znojmě by určitě nebyli rádi, kdybychom oficiálně naváděli kamiony tudy," řekl s odkazem na to, že Znojmo stále nemá obchvat.
