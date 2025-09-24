Soud podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uznal naprostou většinu žalovaných vad mostů a vozovek. Nyní ŘSD se zhotovitelem začne jednat o dohodě o způsobu odstranění jednotlivých vad stavby. Předpokládá, že firmy- Eurovia CZ a PKP Cargo International - začnou dálnici opravovat příští rok začátkem stavební sezony.
Velké komplikace v dopravě
„Opravy posledního zvlněného úseku dálnice D1 budou nejkomplikovanější. Zasáhnou nejen samotnou vozovku, ale i mostní objekty, opravu kanalizace, opěrné a protihlukové stěny," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Podle dřívějších informací ŘSD je možné, že se při opravě určité úseky dálnice budou muset zavřít a doprava se bude svádět na objížďky.
„Po 13 letech a 14 vyhraných soudech ředitelství silnic a dálnic prosadilo opravu zvlněné dálnice D1 u Ostravy. Je to přelom a hlavně konec jedné velké stavební ostudy,“ podotkl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Letitá omezení
Problémy se na dálnici v Ostravě objevily hned po jejím dokončení téměř před 20 lety, a tak tam jízdu prakticky od počátku provázejí omezení. Jen půl roku poté, co se tam v prosinci 2007 začalo jezdit, se dálnice začala vlnit. Potíže se týkaly zhruba 18 kilometrů dálnice od mimoúrovňové křižovatky s Rudnou ulicí až po Bohumín. Byla tam omezena rychlost a musely se dělat i průběžné opravy.
Podle ŘSD byly vady důsledkem použití nevhodných násypových materiálů. Několik částí dálnice rovněž na základě rozhodnutí soudu opravil zhotovitel stavby už dříve. Další úsek se opravoval, když se obě strany sporu dohodly mimosoudně.
