„Obchvat budujeme převážně na nezastavěném území, většinu času tak nečekají řidiče dopravní omezení. Stavba je obrovským přínosem pro Přeštice, které jsou zahlcené tranzitní dopravou. Navíc zohledňuje jejich budoucí rozvoj, protože přeložka dále umožní zdvojkolejnit trať z Plzně na Klatovy," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Odvede tranzitní dopravu mimo město. Aut přibývá, je jich kolem 20 tisíc denně, což je opravdu obrovská zátěž," podotkl starosta sedmitisícových Přeštic Tomáš Chmelík (STAN). Místní podle něj čekají na obchvat asi 30 let.

Archeologové při průzkumu v trase obchvatu Přeštic objevili sídliště z doby bronzové a cihelnu z konce 19. století.

Obchvaty důležitější než dálnice

Stavba navazuje na šestikilometrovou přeložku Šlovice - Přeštice, kterou ŘSD zprovoznilo v září 2023. Na stejné silnici pak loni v prosinci začal sloužit 7,6 km dlouhý obchvat Klatov. Obě stavby stály 2,3 miliardy Kč.

„Pro zlepšení života v obcích jsou obchvaty měst často důležitější než dálnice. Teď stavíme téměř 80 kilometrů silnic první třídy, většinou obchvaty měst a obcí, a 195 kilometrů dálnic,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nové mosty

Obchvat povede na západ od Přeštic. Vznikne tam mimoúrovňová křižovatka s přeložkou silnice druhé třídy, pět silničních mostů, jeden železniční a dva nadjezdy. Trať z Plzně do Klatov překoná na dvou místech. V severní části převede silnici přes trať most, v jižní části obchvatu vznikne nový železniční most a silnice povede pod tratí, kde se napojí na současný tah I/27 ve směru na Lužany.

„Se Správou železnic máme dohodnutou výluku na 123 dní letos od 1. července do 31. října,“ uvedl ředitel plzeňského ŘSD Miroslav Blabol.

Silničáři už připravují další úsek ze Štěpánovic po Švihov, tedy šestikilometrové pokračování klatovského obchvatu dál na Plzeň.