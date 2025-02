Havárka za havárkou. Tím se za rok a půl fungování stačil zapsat do povědomí lidí nový obchvat Karviné. Není běžné, aby se v jednom jediném místě, a to při výjezdu z města na rychlostní komunikaci, stalo za tak krátkou dobu jedenáct často vážných bouraček.

Katastrofální situace donutila ŘSD i dopravní inspektory vyměnit značku Dej přednost v jízdě za značku Stop. „Je to reakce na opakované nehody, ke kterým zde docházelo,“ sdělil v prosinci mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Jenže to nepomohlo. Záchranáři si v místě klidně mohou udělat detašované pracoviště.

„Prokletá křižovatka ve tvaru T není osvětlená, napojovací pruh uprostřed silnice mnohé mate a je krátký, auta po obchvatu jedou moc rychle, chce to kruháč,“ zní slova naštvaných místních. „Kruháč by vrátil provoz do doby před obchvatem, zase by se tvořily kolony,“ sdělil mluvčí Karviné Lukáš Hudeczek.

„ŘSD si nechává k této konkrétní křižovatce udělat bezpečnostní audit. Počkáme, jak dopadne. Co se týká osvětlení místa, vzhledem k vlastnickým vztahům ohledně pozemků je spíše otázka, kdo by se o ně měl postarat,“ uvedl Hudeczek s tím, že největší vina za časté nehody ale stejně leží na nezodpovědných řidičích.

Pokud bude třeba, osvětlení uděláme

Podle mluvčího ŘSD Rýdla po prvním bezpečnostním auditu došlo právě k výměně značek. Teď se čeká ještě na šetření policie s tím, že problematiku křižovatky řeší i kraj, Besip, dopravní inspektoři a v místě platí zvýšený dohled.

„Pokud padne návrh na její osvětlení, uděláme ho. Pozemky jsou naše. Každopádně ale platí, že za tou spoustou havarovaných aut jsou především lidé, kteří je řídí,“ zmínil Rýdl.

