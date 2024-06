Břeh byl od protihlukové stěny 13 metrů, teď je 11 metrů. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Miroslava Mazala však stále není rozhodnuté, jak se nebezpečná situace napraví. Možná je například sanace břehu nebo opěra.„Pracujeme na tom a zvažují se možná řešení,“ odvětil Mazal.

Varují už dlouho

Starosta Bystřice Roman Wróbel nad tím kroutí hlavou. „V podstatě je to obec, kdo na problém upozornil a kdo se v něm od začátku aktivně angažuje. Tady končí veškerá sranda,“ podotkl.

„Myslím tím to, že nejjednodušším, nejlevnějším a nejrychlejším řešením by bylo meandr zaškrtit a řeku v tom místě narovnat. Navíc by tím vznikl zajímavý přírodní artefakt,“ uvedl Wróbel.

Auta by skončila ve vesnicích

„Za posledních 70 let se řeka posunula na stranu, kde nyní stojí mezinárodní silnice, o 18 metrů,“ uvedl Miroslav Bubík z České geologické společnosti s tím, že nikdo zatím nedokáže posoudit, v jakém stavu je podloží pod komunikací.

Pro ochránce přírody je meandr řeky považovaný za jedinečný a Povodí Odry do tohoto neupraveného vodního toku nesmí zasahovat.

„Pokud by na této tepně došlo k podemletí či propadu kvůli přibližující se řece, musela by se veškerá doprava přesunout na vesnické silnice. Jedná se o desítky tisíc aut a kamionů denně, což je pro nás doslova děsivá představa,“ poznamenal ještě Wróbel.

